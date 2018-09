Castellucci, le Roi de la nuit

Il a tenu parole et détricote sans complexe la trame narrative de ce monument européen. Exit tous les récitatifs. Soit. Pas de quoi pénaliser cette musique universelle – orchestre magnifiquement guidé par Antonello Manacorda – dont les airs sublimes sont portés par une double distribution remarquable: Gábor Bretz et Tijl Faveyts (Sarastro), Ed Lyon et Reinoud Van Mechelen (Tamino), Sophie Karthäuser et Ilse Eerens (Pamina), Sabine Devieilhe et Jodie Devos (Reine de la nuit). Sans oublier Georg Nigl, époustouflant Papageno.

Reste le pari scénique. Premier acte stylisé à l’extrême, avec le blanc pour unique couleur et un décor qui se mue peu à peu en vaste palais baroque, tendance meringue au sucre impalpable. Esthétique séduisante, monochrome ouaté et brouillard lacté où évoluent chanteurs et danseurs en plumes d’autruche. Le Lido n’est pas loin. Superbe, mais peu émouvant .

Pas de figurants

Acte II, rupture totale, à l’image de la dualité du monde et du propos. Murs en MDF, quelques chaises. Ce n’est plus un décor, mais une punition. Cette fois, c’est de la vraie vie dont on parle. Et ceux qui le font le mieux, ce sont ceux qu’elle a meurtris. Cinq femmes aveugles, cinq hommes grands brûlés. Pas des figurants. Non, des êtres de chair et, surtout, de sang. Ils ont zappé pour toujours le mot chance, et racontent en quelques mots bouleversants l’épreuve qui est la leur. L’épreuve? Celle du feu, symbolique, est l’une des clés initiatrices de l’être nouveau dans le parcours maçonnique de la "Flûte". On n’en dévoilera rien de plus. Choc émotionnel garanti avec, pour ceux qui en accepteront le défi, une réflexion de fond sur l’humaine condition. Tout est symbole chez Mozart. Tout est réel chez Castellucci.