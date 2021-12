Cendrillon n’épouse pas (forcément) son prince

Sur la musique de Prokofiev, et dans une version déjantée, Cendrillon raconte l’orchestre aux enfants. Entretien avec le metteur en scène Bernard Cogniaux.

Rien de tel que l’excitation d’un concert-spectacle calibré à leur intention pour éveiller les plus jeunes à la musique classique. "L’orchestre à la portée des enfants", porté par les Jeunesses musicales et l’Orchestre philharmonique royal de Liège, est l’un de ces projets dont on ne vantera dès lors jamais assez les vertus.