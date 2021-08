Chassepierre se réinvente

Pour cette 47e édition du Festival international des arts de la rue, le village de Chassepierre accueille à nouveau artistes et publics, dans une formule novatrice qui veille au respect des impératifs sanitaires tout en conservant les valeurs de partage et de vivre-ensemble qui font son ADN. Une programmation réduite par rapport à une édition classique du festival, qui conserve toutefois son identité en continuant à mettre en lumière des artistes de différentes disciplines, avec une attention particulière portée aux compagnies issues de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Concrètement, le territoire de Chassepierre sera cette année divisé en trois zones ou "fragments" distincts, sans aucun contact au cours de la journée. Trois "bulles" dont les énergies ont été pensées pour se compléter, se répondre, l’objectif étant toujours de promouvoir la diversité et la richesse des arts de la rue. On y trouvera aussi bien les acrobates de La Burrasca pour vivre des moments suspendus entre passé et futur, les danseurs-funambules de la compagnie La Migration qui fusionneront l’homme à la machine de façon fluide, les musiciens et machinistes fous du Piston Errant qui emporteront le public dans leur transe vaudou. Les amateurs de cirque ne seront pas en reste avec Tripotes la compagnie, qui remettra au goût du jour les jeux antiques, et la compagnie belge Scratch avec Mousse, spectacle de jonglerie intime qui se joue des balles comme des mots. À ne surtout pas manquer après son succès à Avignon cet été!