Christian Hecq, Le Hecq plus ultra

Christian Hecq est non seulement comédien et acteur, mais aussi metteur en scène de "Vingt mille lieues sous les mers" et du "Domino noir", à découvrir à l’Opéra royal de Wallonie dès la semaine prochaine. Note: 3/5

Désormais sociétaire à la Comédie-Française, le comédien Christian Hecq, fils de médecin de Nivelles, nous explique pourquoi le "Français" devient de plus en plus belge…

Entre "Le Père Noël est une ordure", il y a 20 ans, dans un théâtre Saint-Michel vide, et le "Lucrèce Borgia", en compagnie de Guillaume Gallienne, dans la salle Richelieu, n’y a-t-il pas un monde de différence?

En effet… Mais je ne rêvais pas d’entrer à la Comédie-Française. Je l’ai fait pour essayer. Je pensais que cela ne me correspondait pas. Pourquoi engageaient-ils un vieux mime comme moi? Je ne me sentais pas avoir l’expérience du texte nécessaire: j’étais bien dans mon corps, étant plus corporel que verbal. Mais la Comédie-Française m’a appris le verbe, en tout cas à compléter ma formation. Au départ, je ne me sentais pas légitime, mais je me suis dit que cela ne se refusait pas.

Le Français deviendrait-il belge?

Non, j’ai "une fois" posé la question à Éric Ruf, lorsqu’il a engagé le dernier Belge en date, Julien Frison. Je lui ai demandé si, en engageant encore un Belge, il n’allait pas avoir des soucis, car c’est tout de même la Comédie… Française… Il m’a répondu: "Je m’en fous. J’aime bien les gens qui ne rouspètent pas, qui ont un esprit joyeux et sont bon camarade. Mon métier est déjà assez difficile."

Qu’est-ce qui caractérise le Belge à la Comédie-Française?

Pas grand-chose. La troupe est formidable et, Belge ou Français, on n’y côtoie pas d’emmerdeur profond.

L’abord du métier ne serait-il pas moins hiérarchisé?

Oui, c’est la base de la Belgique. On y sent moins la hiérarchie. Benoît Poelvoorde raconte que sur un tournage en France, si une voiture gêne le plateau, on cherche le responsable de cet état de fait. Sur un tournage belge, toute l’équipe soulève la voiture et la déplace… Mais, il ne faudrait pas devenir chauvin, cela nous va tellement peu. La simplicité du Belge disparaît parce que ce dernier est à la mode: il ne faut pas se reposer là-dessus, parce que les modes passent. Je sens une grosse différence de considération de par ma nationalité. Positive j’entends: c’est branché…

N’essayerez-vous pas de faire venir votre ami Charlie Degotte à la Comédie Française?

Connaissant Charlie, ça risque un peu de l’énerver, ce côté Comédie-Française. Je ne suis pas sûr que ça collerait…

Mais le cheval de Troie, à savoir vous, est déjà dans la place.

C’est vrai. Et pourquoi pas? C’est de l’ordre du possible, quand on y pense.

Avec ce côté surréaliste?

Oui, d’ailleurs Ivo van Hove s’est déjà produit en Français.

Vous êtes désormais metteur en scène…

C’est un autre métier, tout nouveau pour moi. Les demandes affluent et nous montons "Le domino noir" à Liège avec mon épouse Valérie Lesort.

Vous étiez récemment à l’affiche de "Knock" au cinéma.

C’est la première fois que je fais un beau film.

Nous préparez-vous, dès lors, une carrière à la Laurent Laffite, autre pensionnaire de la Comédie-Française?

Je ne sais pas. Je suis tellement au théâtre pour l’instant. Beaucoup plus qu’au cinéma. Mais je ne crache pas dessus. On m’engage pour de petits rôles. Ma particularité ne fonctionne pas encore très bien au cinéma. Mais dans "Knock", par contre, cela s’est très bien passé et ma rencontre avec Omar Sy a été formidable, aussi bien professionnellement que d’un point de vue humain. Lorraine Lévy, la réalisatrice, m’a compris et me voulait assez pour faire concorder les dates de tournage avec mon emploi du temps de dingue. Il s’agit d’être très désiré, car on m’a déjà proposé des rôles dans le passé, sans que je sois libre.

À choisir, préférez-vous le théâtre ou le cinéma?

Je reçois tellement de propositions théâtrales que je ne me pose même plus la question. Mais le cinéma me plairait…

Vous en parlez parfois avec Gallienne ou Podalydès de comment faire la jointure?

Non, je ne demande rien. Guillaume a voulu m’engager pour son film "Guillaume et les enfants à table", mais je n’étais pas libre.

Le travail de metteur en scène n’arrange pas les choses, je suppose?

En effet. Avec mon épouse, nous sommes en train de préparer "Le domino noir" de Auber, qui est un opéra comique et qui sera créé à Liège la semaine prochaine, en coproduction avec l’Opéra comique, où il sera ensuite joué. Mais là, je ne fais pas partie de la distribution. Contrairement à "Vingt mille lieues sous les mers". Nous tentons d’y mélanger à la fois chanteurs et marionnettes avec l’opéra. Nous avons souhaité engager des danseurs qui seraient à la fois manipulateurs, parce qu’en général, lorsqu’on est bien dans son corps, on est capable de manipuler.

Vous n’auriez pas envie de monter une pièce de Toone à Paris?

Non, bien qu’avec Thierry Hancisse, un autre Belge du Français, nous avons eu l’idée saugrenue de monter "Le mariage de mademoiselle Beulemans", car nous sommes tout de même six compatriotes désormais: Françoise Gillard, Thierry Hancisse, Elliot Jenicot, Anna Cervinka, Julien Frison, et moi-même. Mais c’en est resté au stade de discussion de café.

Quand Valérie a eu l’idée de l’adaptation de "Vingt mille lieues sous les mers", j’ai tout de suite tilté: un auteur franco-français, des acteurs, et tout l’univers marin que nous pouvions concevoir en marionnettes.

La marionnette serait-elle une passion ancienne?

Non, pas du tout. Par contre, le clown me passionne depuis toujours.

Sont-ils en concurrence?

Une marionnette très forte peut l’être avec un clown. C’est un prolongement de l’expression. Ce qui est passionnant avec la marionnette, pour moi qui suis un passionné de mouvement, c’est qu’elle peut en effectuer certains qu’un comédien ne peut se permettre. De par sa légèreté, on peut la déformer au travers de matériaux. C’est un outil passionnant.

Vous côtoyez-vous entre Belges à la Comédie?

Lorsqu’on a, parfois, un peu de vague à l’âme, nous nous retrouvons à la cafétéria et nous constituons une table ensemble. Julien Frison est de Braine-l’Alleud, moi, de Nivelles. Lorsqu’on se croise, l’accent et les expressions reviennent. C’est normal…

Ressentez-vous une petite nostalgie de la Belgique?

Bruxelles m’a longtemps manqué… Mais aujourd’hui, de manière moins cruelle.

Lorsque vous vous croisez dans les spectacles, y a-t-il une connexion supplémentaire qui s’opère?

Pas spécialement. Il y a une affinité de relation, mais dans le jeu, nous ne sommes pas plus proches. Par exemple, Françoise Gillard joue un rôle important dans "Vingt mille lieues sous les mers", et quand elle dit "J’ai mal mon pet", il n’y a que moi qui la comprends (rires).

"Le domino noir", du 23/2 au 3/3 à l’Opéra royal de Liège, operaliege.be.