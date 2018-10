Critique | "Lutte des classes"

L'occasion d'entendre les voix de travailleurs précaires - ici ceux d'un call center. Entre indignation et résignation.

"Lutte des classes".

Jusqu’au 20/10 au Théâtre des Martyrs.

www.theatre-martyrs.be.

Note: 3/5.

"Lutte des classes", c’est d’abord un livre d’Ascanio Celestini. Le nom de l’auteur et acteur italien résonne bien aux oreilles du public belge depuis les succès de "Discours à la nation" (avec un David Murgia magistral) et de "Laïka" (idem). Dans ce livre paru en 2009, il sonde la précarité, l’absurdité de la consommation frénétique qui conduit au travail alimentaire, à l’épuisement. Toujours avec la verve pleine d’humour (noir) qui le caractérise. Ici, deux jeunes comédiens – sortis du conservatoire en 2015 – s’emparent de cette matière en y entremêlant des paroles du documentaire de Celestini sur la vie d’un call center ("Parole sante") et des textes de chansons tirés de son album du même nom.

Dans la petite salle du Théâtre des Martyrs, les gradins sont disposés en U et Salomé Crickx et Iacopo Bruno incarnent Marinella et Nicola dans cette espèce de couloir, à portée de main des spectateurs.

