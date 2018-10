Cygne des temps

Monter Wagner?

Peter de Caluwe, directeur général de La Monnaie

À La Monnaie, onze ans séparent le dernier "Tristan et Isolde" de celui qui y sera monté au printemps prochain. Entre-temps, avec "Parsifal" (en 2011) et "Lohengrin" (en 2018), Romeo Castellucci et Olivier Py ont proposé leurs interprétations de deux chefs-d’œuvre wagnériens. Et voilà qu’un Ring s’annonce…

En 2007, vous aviez pourtant juré que La Monnaie ne serait jamais le lieu pour un Ring…

C’est exact. Le Ring parle de l’exercice d’un pouvoir destructeur, et j’avais eu deux expériences qui s’étaient soldées par des conflits dans l’équipe. Je m’étais promis de garder le Ringà distance. Puis j’ai changé d’avis, notamment parce qu’on tient en Alain Altinoglu le chef idoinepour diriger du Wagner.

Mais Wagner pose toujours des défis scénographiques…

Wagner a suscité toutes sortes de productions phares controversées. Et son propos reste assez éloigné des préoccupations actuelles. En 2023, on va donc commencer la Tétralogie par "La Walkyrie", où des protagonistes humains sont encore bien présents. Pour "Tristan et Isolde", en mai 2019, un cinéaste et un plasticien seront à la barre, pour créer un monde organique et… cosmique.

Programmer Wagner, c’est toujours un casse-tête pour trouver des voix?

Actuellement, les distributions sont moins basées sur l’idée que le public se fait encore des grands interprètes wagnériens (des voix "héroïques") que sur les choix originaux voulus par le compositeur. Il y a aussi de nouvelles générations de solistes.

C’est d’ailleurs un ténor américain "mozartien", spécialiste du bel canto – Eric Cutler –, qui fut le Lohengrin très applaudi à Bruxelles…

Alejo Pérez

Chef de "Lohengrin" et directeur musical, dès 2019, d'Opera Vlaanderen

"Tannhauser", "Der Fliegende Hollander", puis "Parsifal", en mars dernier, et un nouveau "Lohengrin" cet automne… Les saisons passent sans qu’Opera Vlaanderen ne se départisse de sa volonté d’inscrire Wagner au programme.

Le public flamand réclame-t-il chaque année une œuvre majeure de Wagner?

Certainement, et les décennies récentes montrent que Wagner est de plus en plus populaire partout. Sa musique exerce une très forte attirance. Elle met en lumière des héros involontaires, qui sont des figures salvatrices exemplaires, dont la société semble avoir besoin. J’ignore, pour autant, si ces opéras exigent un public particulier. Mais des gens en bonne condition physique, habitués à rester quatre, cinq ou six heures assis, ça, c’est certain!

Pensez-vous qu’il faille aborder Wagner différemment selon les villes, les cultures?

J’ai vu un Ring, en Argentine, basé sur une lecture très, très locale, qu’il serait absolument impossible de montrer par ici. Pour le reste, je n’ai jamais réfléchi à la question!

Quelles difficultés majeures subsistent, aujourd’hui, lorsqu’une maison d’opéra veut monter une production wagnérienne?

On a toujours besoin de voix puissantes, capables de dépasser un orchestre de plusieurs dizaines de musiciens jouant à plein rendement et, en même temps, dotées de beaucoup de délicatesse. Mais dans "Lohengrin", qui est un opéra choral, le principal défi, pour le chef, réside surtout dans la coordination avec les chœurs nombreux sur le plateau…