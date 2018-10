Denis Podalydès monte "Le triomphe de l'amour" à Liège - Note de 3/5

Au centre d’un paysage végétal que surplombe, aérienne, une cabane sur pilotis, s’avancent deux figures qui paraissent masculines. Leurs voix s’élèvent alors et révèlent l’artifice: sous leur tricorne, ce sont deux femmes, dont la princesse grecque Léonide. Flanquée de sa dame de compagnie, elle est prête à tout pour ravir le cœur et le corps d’Agis. Mais l’élève du philosophe Hermocrate, qui vit avec sa sœur Léontine dans cette tanière hors-sol, refuse tout contact physique et hait de surcroît cette souveraine qu’il croit méchante. S’il savait que ce trône ennemi n’attend que lui…