Dernier effeuillage au Musée d'Ixelles

Sur la photo, c’est Flying Willy. Après tout, on est en 2018 et les dames ont aussi droit à un effeuillage en bonne et due forme! Et l’artiste n’est pas avare de son corps une fois qu’il a laissé tomber la jaquette et le haut-de-forme. Abandonnera-t-il son maillot de corps entre deux moulinets sensuels qu’il exécute de ses deux éventails en plumes de paon? Pour le savoir, il faut vous rendre samedi soir au Musée d’Ixelles, pour le clou de "Last call", son week-end de fermeture. Tous au bal "années folles", et déguisés s’il vous plaît. C’est le moment de sortir les robes à franges, les plumes et, pour les messieurs, tuxedo et nœud pap’.