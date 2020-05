Des happyculteurs pour butiner la joie

Inauguration, ce dimanche, à 21h30, du Bœuf Carotte Club en direct du cinéma Rio, à Liège: un bœuf musical, poétique et gastronomique pour célébrer la vie.

Live stream Bœuf Carotte Club Premier streaming live ce dimanche 31/5/20, dès 21h30 >Sur la page Facebook du club >Sur son site Internet

Une bœuf qui fleure bon l’étal de boucher, une trompette qui claironne à tue-tête et une carotte dans le derrière pour avancer sans attendre le bâton... Le slogan du Bœuf Carotte Club est tout aussi explicite que son affiche – "Un petit Club underground de résistance face au vide" – et dit bien l’esprit que veulent lui donner le jazzman Greg Houben et le comédien Nico Buysse.



Le second, rompu au théâtre hors les murs, avait appelé le premier pour monter un spectacle en plein air baptisé "Crépuscule" – tout un programme – mais l’échange, par Zoom interposé, avait tourné à l’impro, le musicien ponctuant de sa trompette les saillies de son compère, dans la tradition du bœuf musical.

Le club était lancé et prendra la forme, ce dimanche, d’un live sur Facebook, ou plutôt d’un talk-show imprévisible, capté en direct du MOM, le studio qu’abrite le Rio, un ancien cinéma des années 50, au cœur de Liège, que Greg Houben a racheté il y a 10 ans. Autour de la table: les deux amis, et deux invités en roue libre, le comédien François Damiens qui a lancé en boutade "qu’il aurait le droit de se taire" et le fromager Damien Avalosse... fournisseur de la Cour.

Le Bœuf Carotte Club, des rencontres autour de l’art mijotées par Greg Houben & Nico Buysse

Tout un fromage

"Cet échange spontané ne sera pas que musical", s’amuse Greg Houben. "Le club englobera la culture avec un grand C, un fromager, un boulanger, une clarinettiste ou un philosophe, pour montrer que, dans la vie, on a autant besoin de fromage que de musique."

Si les disciplines se croisent devant la caméra, c’est aussi le cas derrière, le duo ayant rameuté son réseau pour donner une forme professionnelle à ce bœuf improvisé. L’équipe du Brussels Video Crew, emmenée par le réalisateur David Prudhomme, débarque avec ses caméras, un loueur de piano de Liège avec son instrument, un brocanteur avec les décors,...

"Si on ne peut pas jouer à cause du virus, autant faire des petites formes et profiter des bulles d’oxygène", intervient Nicolas Buysse. "L’artiste reprend ainsi une place importante car on arrive avec des idées!