Des saisons pop/rock reportées faute de rentabilité

"Ce n’est pas rentable de faire un festival avec un public assis et masqués dans un espace comme celui-là", commente Valentino Sacchi. Son groupe, Warm Exit , se trouve au final privé d’une quinzaine de dates: "Pour l’instant, chercher du live, c’est tellement d’énergie et de temps que ça en devient démotivant si c’est pour que ça soit finalement annulé."

"On se rend compte à quel point le Fédéral a du mal à intégrer nos besoins et la complexité du secteur."

Court Circuit, la fédération qui rassemble aujourd’hui 63 organisateurs de concerts, de festivals, compte à ce titre parmi les interlocuteurs de la ministre de la Culture. "Elle fait ce qu’elle peut, reconnaît son coordinateur, David Dehard. Mais on se rend compte à quel point le Fédéral a du mal à intégrer nos besoins et la complexité du secteur. Notre réalité, ce ne sont pas des concerts de stars internationales à Forest National, ce sont des petits opérateurs, des artistes locaux, des petits lieux pas équipés de systèmes de renouvellement d’air performants comme dans les avions. S’ils ne peuvent vendre de bière, ils n’arrivent pas à l’équilibre parce que le prix des billets n’est jamais très élevé, et s’ils ne sont pas remplis à 80%, les artistes ne seront pas payés. Alors, les autorisations pour 200 personnes et la réduction à 1 mètre… ça ne les concerne pas!"