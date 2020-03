Du théâtre belge dans votre salon

Taraudée par cette question, Carine Bratzlavsky a mis sur pied la captation de la création théâtrale belge dans toute sa diversité – en solo ou collectif, avec de grands ou petits opérateurs – pour garantir la diversité de cette singulière collection. C’est ainsi qu’elle et son équipe ont pu engranger, au fil des 4 dernières saisons, un riche et bel ensemble de spectacles dans leur intégralité, pour "tendre l’oreille aux battements de cœur sur nos planches". Baptisé "Jour de relâche", ce projet a pris la forme de 10 captations par an , diffusées sur La Trois, et d’un magazine hebdomadaire sur l’actu et les coulisses du théâtre belge, rebaptisé "Kiosque" à l’automne dernier (les lundis soirs). "J’ai pris mon bâton de pèlerin pour défendre l’idée qu’il fallait travailler dans la durée, en respectant l’intégralité des œuvres", explique-t-elle.

"Et très souvent, les intuitions se sont révélées fécondes, avec un choix de spectacles captés dès leur création, qui ont ensuite reçu un bon accueil critique et public, ont tourné ou été récompensés par des prix. "Les comédiens, metteurs en scène, dramaturges, techniciens, auteurs de notre fédération s’attèlent à leur métier avec talent et passion, tous les jours, dans nos salles et en coulisses, dans des conditions matérielles parfois très difficiles. Il y a dans le spectacle vivant une sorte d’urgence qu’on ne trouve nulle part ailleurs. Par leur énergie et leur force créative, ces artistes font le lien entre notre intériorité et le monde extérieur; ils parviennent à nous rassembler, à nous faire réfléchir ensemble, et en même temps à nous renvoyer à nous-mêmes", poursuit Carine Bratzlavsky.