Du théâtre pour les oreilles, de la musique pour les yeux

Le Théâtre des Martyrs reprend deux spectacles emblématiques d’Ingrid von Wantoch Rekowski, dont la fameuse "In H-Moll" de 2001.

Dix-sept ans après sa création, voici "In H-Moll" à nouveau sur les planches. Philippe Sireuil a convié Ingrid von Wantoch Rekowski à reprendre deux de ses spectacles les plus marquants: sa version très libre de la "Messe en si mineur" de Jean-Sébastien Bach, créée en 2001 au Festival Musica de Strasbourg, et "Raphaël, les sirènes et le poulet", monté en 2010 au Théâtre National – où elle était alors artiste associée. Un double événement qui déploie l’univers singulier et envoûtant de la dramaturge franco-allemande, formée aux Etats-Unis et diplômée de l’INSAS.

À la croisée des genres, l’artiste explore depuis ses débuts le sublime et le grotesque, télescopant théâtre, musique, voix humaine et iconographie en une forme nouvelle qui ne possède pas de nom mais qu’on appellera, pour (mal) résumer ce geste hautement singulier, "théâtre musical". Installée à Bruxelles depuis les années 1990, elle y a fondé sa propre compagnie, Lucilia Caesar, en 1994, année de son premier spectacle. Dans "In H-Moll", les dix comédiens présents – citons Isabelle Dumont, Pietro Pizzuti, Pascal Crochet… la même équipe qu’en 2001, à l’exception de Dominique Grosjean, décédée il y a deux ans – se répartissent des fragments de la partition de Bach qu’ils chantent a capella, murmurent, détricotent et déforment en un grand feu de joie iconoclaste. Une construction techniquement éblouissante, d’autant plus touchante que certains de ces acteurs ne sont pas des chanteurs professionnels.

Ingrid von Wantoch Rekowski a eu l’intelligence de capter leurs fragilités et leurs maladresses pour élaborer son œuvre, créant un "théâtre du glissement" où les comédiens passent des larmes au rire comme par magie!

Le rire, malgré soi

C’est avant tout un grand corps collectif qui se déploie sur scène pendant une heure: si l’on se perd d’abord vainement à tenter de trouver un fil narratif cohérent, on comprend rapidement que l’essentiel n’est pas là. Les comédiens rassemblés par l’artiste incarnent le vaste panel de nos faiblesses humaines, multipliant les situations reconnaissables, du mythique au quotidien – un enterrement, une fête, un moment de honte en société – tout en brouillant les pistes, provoquant la surprise et le rire, mais un rire bref, étouffé, malgré soi, car l’on n’est pas certain que rien de cela soit vraiment drôle, finalement. Tout comme dans la vie, quand on rit nerveusement, au bord du drame ou de la chute…