En marge du Festival d'Avignon, sous les chapiteaux de l’île Piot

Deux spectacles à ne surtout pas manquer cet été: Mousse, de la compagnie belge Scratch, programmé en partenariat avec le Théâtre des Doms, est un régal d'audace à la fois dans l'adresse des deux jongleurs et dans l'inventivité narrative dont ils font preuve dans ce faux solo qui brouille les pistes et met les larmes aux yeux sur fond de vieille chanson française. On se régale face au 18 chapitres annoncés de cette histoire d'amitié dont les fragilités humaines ne sont jamais exclues, bien au contraire! En fin de soirée, c'est au tour des 12 acrobates et musiciens de la compagnie Akoreacro de nous faire vibrer avec Dans ton cœur, une création ahurissante qui mérite totalement le succès qu'elle suscite, entrelaçant gestes domestiques et haute voltige! Un coup de cœur absolu du OFF…