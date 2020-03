Et bien dansez maintenant!

Vous qui rêviez depuis toujours de poser vos pas dans ceux d’ Anne Teresa De Keersmaeker , c’est le moment. La fabuleuse chorégraphe malinoise, figure mondiale de la danse contemporaine, a mis gratuitement en ligne un tutoriel du deuxième mouvement de "Rosas danst Rosas" , la pièce mythique, radicale et hypnotique (créée à La Balsamine en mai 1983) qui a donné son nom à sa compagnie et l’a rendue définitivement célèbre.

Pour celles et ceux qui cherchent un passe-temps sportif et familial - mais rien n’empêche de bouger seul(e) dans son petit chez soi -, il suffit d’attraper une ou plusieurs chaises, et hop, c’est parti. Si les instructions données par ATDK et la danseuse-coach Samantha van Wissen sont parfaitement limpides, bonne chance, malgré tout: les gestes abstraits et saccadés, à la base de cet incroyable contrepoint chorégraphique dominé par la répétition, tirent leur magie d’une impeccable structure formelle, pas simple à reproduire.