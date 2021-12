Feu partout! Lâchez tout!

Christian Lacroix a pris pour la première fois les commandes de la mise en scène, des décors et des costumes (montés et cousus à l'Opéra royal de Wallonie-Liège)

À Paris, la plus célèbre opérette française renaît dans sa version originelle. Mieux qu'un défi musicologique: sous le voile du glamour, une formidable ode aux plaisirs de la fête, magnifiée par les costumes de Christian Lacroix et la folie grandiose de la soprano belge Jodie Devos!

"La Vie parisienne" De Jacques Offenbach, direction musicale Romain Dumas, mise en scène, décors et costumes Christian Lacroix, Chœur de chambre de Namur, orchestre des Musiciens du Louvre Au Théâtre des Champs-Elysées, 15, avenue Montaigne, à Paris, jusqu'au 9 janvier.

"Pour les gens qui sont à leur aise, Paris est un endroit charmant", scandaient à l'envi les boute-en-train de La Vie parisienne, le jour de sa création dans la Ville lumière, à l'automne 1866. Bien vu! Ironique clin d'œil au temps qui file, un public dans ses plus beaux atours se presse encore, ce soir de première, devant les portes du Théâtre des Champs-Élysées: bordée de boutiques de luxe, la rue Montaigne n'a rien perdu de la superbe d'une foule fortunée venue flâner le long des vitrines enguirlandées, comme un écho lointain aux loisirs bourgeois de jadis.

Parmi eux, beaucoup de quadragénaires attirés par le renouveau de l'opérette… "et peut-être désireux de combler certaines lacunes, après avoir passé leur jeunesse devant des consoles vidéos", estime un responsable du Théâtre, impliqué dans la production de cette "Vie parisienne".

Version initiale

Pourtant, il y a plus d'un siècle et demi, la pièce avait connu des débuts mouvementés. La finition de cet opéra bouffe, succulent miroir d'une aristocratie avide de plaisirs sans fin, s'effectue dans des conditions de stress intense, pour la bonne raison que les interprètes, moins chanteurs que comédiens, bâclent les airs écrits par un Offenbach au sommet de son art. Le compositeur doit revoir sa copie, raccourcir, simplifier.

Malgré deux actes et quantité de morceaux passés à la trappe, un immense succès l'attend. Mais… et si ces abandons avaient été une perte douloureuse pour le maestro et ses célèbres librettistes Meilhac et Halévy? Et si ces passages radiés, à plusieurs voix, très développés, étaient justement les plus accomplis de l'œuvre?

Les limiers des éditions musicales du Palazetto Bru Zane – un institut culturel basé à Venise, au service de la musique romantique française – ont voulu en avoir le cœur net. En deux ans d'enquête, leur minutieuse collecte de sources a livré de précieuses trouvailles, qui ont permis le rétablissement d'une version initiale, notamment grâce aux livrets de censure et aux collettes dénichées (ces pages correctrices épinglées à même la partition) – mais jamais jouée.

Va-et-vient

Et c'est cette mouture originelle qui a poussé le couturier Christian Lacroix, ce nostalgique d'une fusion entre la mode actuelle et celles d'autres siècles, à prendre ensemble et pour la première fois les commandes de la mise en scène, des décors et des costumes (montés et cousus à l'Opéra royal de Wallonie-Liège), pour un spectacle époustouflant…

Esprits chagrins qui suspectiez un Gardefeu en gilet jaune, un Brésilien en Vélib (ou Villo!) ou une Métella munie de son sauf-conduit sanitaire, vous voilà de la revue: Lacroix n'entend pas faire la critique acerbe de la capitale hexagonale telle qu'elle paraît en 2021 (dans ce cas, il aurait fallu citer aussi l'immigration précaire, les pigeons miteux, les chantiers encombrants, les trottinettes et les poubelles cul par-dessus tête). Il n'ancre pas davantage sa Vie Parisienne dans l'époque de sa création. Il la dote en revanche d'ingénieux va-et-vient entre passé et présent, frasques du cirque et réalisme quotidien, fantaisie légère et mélancolie douce-amère.

Rien de vulgaire, rien de gratuit. Aucun frou-frou inutile. La gare de Saint-Lazare, qui sert de décor au premier acte, se transforme au gré des scènes en magasin, en lupanar, en jardin d'hiver, le tout au milieu d'un bric-à-brac (tapis d'Orient, blaireau empaillé, ascenseur, échafaudages et bâches) qui, comme les habits flamboyants, baroques et bigarrés inspirés des croquis d'époque, mêlent le Second Empire à la rue d'aujourd'hui.

Mieux qu'une coquetterie fantasque de fin d'année, mieux qu'un travail d'archéologie musicale: un régal !

Stars belges

Dans cet univers à la frontière de Troc et de Desigual, de De Funès et Fellini, du steampunk et d'"Alice au pays des merveilles", les protagonistes font mouche. Certes ils roulent un peu trop les "r" et parlent vite (merci les surtitres!), comme le veut la tradition d'opérette, mais ces chanteurs sont bien des acteurs nés (ou l'inverse).

Alliés à d'extraordinaires danseurs, les choristes venus de Namur s'amusent autant que les spectateurs, autour de "notre" star Jodie Devos, qui brûle les planches comme jamais sous les traits de la gantière Gabrielle. Sans oublier, pour le côté chauvin, le géant Laurent Kubla, baryton-basse belge, cumulard parfait des rôles d'Urbain et d'Alfred.

Avant qu'elle ne soit visible chez nous (c'est prévu mais… quand?), courez voir cette "Vie parisienne" ressuscitée, baptême du feu de scène réussi pour un grand couturier. Mieux qu'une coquetterie fantasque de fin d'année, mieux qu'un travail d'archéologie musicale: un régal!