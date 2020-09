"Frie Leysen (1950-2020) incarnait une vision qui est toujours présente aujourd’hui"

Reconnue internationalement comme l’une des figures éminentes des arts de la scène, Frie Leysen est décédée à l’âge de 70 ans. Elle est la fille du scénariste Bert Leysen, premier directeur de la VRT (NIR) de 1953 à 1959. De 1980 à 1991, elle a fondé et dirigé le centre d’art de Singel à Anvers. L’année suivante, elle crée le festival interdisciplinaire Kunstenfestivaldesarts (KFDA) à Bruxelles, qu’elle développe avec succès pendant plus de dix ans, parvenant à en faire l’un des festivals les plus influents en Europe.