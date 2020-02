Guillermo Guiz, le ket aux mille conquêtes

Il lui a fallu quoi, deux ans, pour se faire une réputation de meilleur tchatcheur , entre Bruxelles et Paris. Ses chroniques sur France Inter, chez Nagui , lui ont permis d’étendre son fan club à d’autres villes. Dans la salle du TTO , il semble que tout le monde connaisse déjà sa bio. Parce que sinon, on pourrait ne pas toujours capter la blague.

Vrai ket d’Anderlecht, talentueux zwanzeur de Bruxelles, le Guiz – comme l’appellent ceux qui le connaissent – aime raconter sa vie de gars d’aujourd’hui. Peut-être que chez lui, écrire des sketches est thérapeutique quand chez d’autres, c’est l’écriture de chansons? On lui diagnostique un syndrome de Peter Pan – de gars qui a trente-huit ans mais dans un coin de sa tête en a dix-huit – et une propension à parler de son enfance et de sa vie sexuelle, les deux se côtoyant parfois.