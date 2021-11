Inès McIntosh, la danseuse montante de l'Opéra de Paris

Le Gala des Hivernales de la Danse se tiendra les 4 et 5 décembre, à Liège. Retour sur l'ascension d'Inès McIntosh, jeune danseuse au talent et à la détermination sans faille.

Il y a chez Inès McIntosh ce sens induit de la beauté du mouvement. Son long et jeune corps de 19 ans, jeté en quelques lignes sur un fond de scène, signe un étonnant travail, taillé avec une rigueur de statisticien et tout ce qu'il faut de poésie.

Les 4 et 5 décembre, la jeune française côtoiera les plus grands noms du milieu – Isabella Boylston, James Whiteside, Anna Tsygankova, Constantine Allen et bien d'autres – dans le cadre du Gala des Hivernales de la Danse. Un rendez-vous de danse classique et contemporaine de renommée internationale, qui se tiendra à Liège, au Manège de la Caserne Fonck.

La participation d'Inès McIntosh résulte d’une collaboration avec l’"Exclusive International Ballet Program", un stage international qui récompense chaque année un "élève exceptionnel", et dont elle a été la première lauréate, en 2019.

"Ce qui m’a fascinée, c’est le fait que la danse permette d’interpréter des rôles, un peu comme au théâtre, sauf que la danse est un langage universel." Inès McIntosh Sujet à l'Opéra de Paris

La danse, une vocation

Mais de quelle matière est faite la jeune femme? Née en 2002, à Chennai, en banlieue parisienne, son entrée dans la danse relève du coup de foudre. C’est en visionnant un documentaire consacré à l’école de danse de l’Opéra de Paris qu’elle se découvre une passion pour le ballet classique.

"Je me suis tout de suite renseignée pour connaître les différentes démarches à effectuer pour être admise à l’Opéra, c’était mon objectif", explique-t-elle. "Ce qui m’a fascinée, c’est le fait que la danse permette d’interpréter des rôles, un peu comme au théâtre, sauf que la danse est un langage universel", confie-t-elle.

Elle décide de prendre des leçons de danse dans une petite école. À l’âge de huit ans, elle passe le concours au Conservatoire à Rayonnement Régional de Paris (CRR) où elle est admise. Pendant un peu plus d’un an, elle y apprend les bases de la danse. À neuf ans et demi, Inès McIntosh intègre l’école de danse de l’Opéra de Paris, où elle y fera ses classes – six années – dans la pure tradition de l’institution française.

"No pain, no gain"

Une période qui ne fut pas sans difficultés. La compétition, la contrainte physique, l’enfance sacrifiée à la rigueur des entraînements, Inès McItosh les connaît de l’intérieur: "Je n’avais pas le physique de l’Opéra de Paris, je n’étais pas assez longiligne, j’avais également un peu trop de poids, j’ai dû énormément travailler pour allonger mes muscles, et affiner ma silhouette", explique-t-elle.

"Il m’a fallu du temps pour progresser et améliorer mes imperfections (…) pendant tout ce temps, je n’étais pas très appréciée des professeurs, ce qui n’est pas simple quand on a douze ans..." Inès McIntosh Sujet à l'Opéra de Paris

"On me faisait beaucoup de réflexions, il m’a fallu du temps pour progresser et améliorer mes imperfections (…) pendant tout ce temps, je n’étais pas très appréciée des professeurs, ce qui n’est pas simple quand on a douze ans…. On fait de notre mieux et on ne comprend pas pourquoi cela ne marche pas."

La danse devient alors son échappatoire. Son corps, amené quotidiennement à la contrainte, se dote progressivement d'une technique irréprochable qui, telle une armure, triomphe de ses imperfections.

Et ses efforts paient. En 2019, à la fin de sa scolarité, alors qu’elle n’a que 16 ans, Inès McIntosh intègre le corps de Ballet de l’Opéra de Paris. Une première saison compliquée en raison des grèves et de la pandémie. Mais la jeune danseuse ne se démotive pas et poursuit ses entraînements quotidiens, qu’elle partage sur son compte Instagram, aujourd’hui suivi par plus de 37.000 followers.

Promotions en séries

Dans ses vidéos, on peut y voir, outre des pas parfaitement exécutés, une personnalité encore secrète, cachée d'elle-même, qui se lit au détour d'un sourire, tout comme sa persévérance.

En avril 2021, la situation épidémiologique en France se stabilise. Les spectacles reprennent. Inès McIntosh passe le concours interne de promotion de l’Opéra de Paris, à l’issue duquel elle est nommée Coryphée. Un nouveau rôle qui lui permettra de danser le pas de deux de "Flamme de Paris", qui exige une technicité hors pair.

Mais Inès McIntosh n’en a pas fini de gravir les échelons du succès. En octobre 2021, elle est promue Sujet, un nouveau statut par le biais duquel elle espère parfaire sa technique: "Mon objectif est de danser le plus de rôles possibles et d’apprendre, car quand on est jeune, ce qui manque le plus, c’est l’expérience", confie-t-elle.

Danser, encore et toujours

Autant de motivation que d’ambition qui font qu’aujourd’hui, le corps d’Inès McIntosh est, malgré son jeune âge, sculpté par les esthétiques des chorégraphes avec lesquelles elle a travaillé. Ce sont ces traces, celles d’une danseuse plurielle et déterminée, qui lui permettent de participer à la prochaine édition du Gala des Hivernales de la Danse.

Elle y proposera deux variations: "Grand pas classique", créée par Victor Gsovsky, ainsi qu'une chorégraphie tirée de "La Bayadère", un ballet créé en 1877, à Saint-Pétersbourg, avec la chorégraphie de Marius Petipa. Deux représentations qu’Inès McIntosh a répétées, épaulée par sa "coach", pour que tout soit parfait.

Car lorsque qu’Inès McIntosh évoque le futur, elle se voit danser, encore et toujours, pour continuer à briller dans cette discipline qui lui apporte bonheur et liberté. Son rêve? Interpréter un jour "Gisèle", l’un de ses ballets favoris.

Car sur sa planète, il n’y a de place pour autre chose que la danse. Comme elle se plaît à le dire, la danse, c’est toute sa vie.