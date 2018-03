Jean-Benoît Ugeux, le loser magnifique

Le ciné raffole de sa tronche de voyou paumé et Anne-Cécile Vandalem a tout de suite craqué pour son imagination branque. Jean-Benoît Ugeux rejoue "Tristesses", dès ce soir, à Liège. Ô joie!

Jean-Benoît Ugeux, 42 ans, acteur à l’humour inclassable, roi des pauvres types au destin pourrave, est le comédien fétiche d’Anne-Cécile Vandalem. Pour elle, il fut le maire cynique de l’île de "Tristesses", que le Théâtre de Liège reprend pour la deuxième fois, de vendredi à dimanche, avant Charleroi, Bruges et une tournée internationale. "Meilleur second rôle" aux Magritte 2018, il fut la voix de geôlier de "Michel Dupont", une fable sonore sur la séquestration. Et il fallait le voir dans "Arctique", la dernière création de Vandalem (L’Echo du 25/01/18). Il déboulait sur scène avec son épaisse doudoune, une lampe torche sur le front et un pinemouche de bouffon d’où s’échappaient des mèches blondes!

Avant, la metteuse en scène et l’énergumène, tous deux diplômés du Conservatoire de Liège, avaient déjà mixé leurs dingueries décapantes dans l’écriture et l’interprétation conjointes de "Zaï zaï zaï zaï" (en 2003), puis de "Hansel et Gretel" (2006), récit drôle et totalement immoral d’un frère et d’une sœur amoureux. "Alors, quand ACVD m’a proposé ‘Arctique’, déjà promis à de belles tournées en Europe, ce fut un choix cornélien." Parce que "Ji-Bi" aime aussi le cinéma, comme "petite friandise". Et que le cinéma raffole de sa tronche de voyou paumé, comme de son phrasé rapide et délicieusement prol.

Théâtre "Tristesses" Note: 5/5 Conception, écriture et mise en scène: Anne-Cécile Vandalem. Avec Jean-Benoît Ugeux, Vincent Cahay, Anne-Pascale Clairembourg, Epona Guillaume, Séléné Guillaume en alternance avec Asia Amans, Pierre Kissling, Vincent Lécuyer, Catherine Mestoussis en alternance avec Zoé Kovacs, Anne-Cécile Vandalem en alternance avec Florence Janas, Françoise Vanhecke et Alexandre Von Sivers.

Depuis qu’il a incarné Marc Dutroux, puis le très dégoûtant Markus dans "La Trêve", puis Serge, un braqueur de fourgon barjot dans "Le Fidèle", les rôles de mauvais minables le submergent. "Ça m’est tombé dessus. Jadis, je jouais plutôt des gentils benêts..." Tentative d’explication: ce grand bosseur qui rit de lui-même ne s’est fixé aucune limite artistique: "Je me fiche pas mal de passer à poil à l’écran". Pourtant, son joujou extra, il le porte à hauteur du regard: Ugeux admet avoir "un truc supertriste au fond des yeux" (du bleu délavé d’un jeans usé), qui donne beaucoup d’humanité aux méchants qu’il incarne. "Ça laisse penser qu’ils ont peur, ou raté quelque chose. Les spectateurs ne les rejettent jamais complètement…"

Le public, qui se délecte de ses personnages de losers loufoques et grivois, en redemande, même lorsque ses interventions, truffées de jeux de mots, apparaissent sous-titrées en d’autres langues. Ce que lui déteste, en revanche, concerne le futile: les offres de contrat pour des comédies bien lourdes, et le milieu de la pub. "On essaie de me soudoyer avec de sacrées sommes d’argent. Je décline poliment. Ça met les gens mal à l’aise. Ils croient être tombés sur l’incorruptible ou le prétentieux de service…"

Jouer avec Michael Haneke

Ce dont il rêve: jouer pour Michael Haneke. Ou endosser des rôles de gars "un peu collet monté, propres sur eux, genre directeur de banque." L’été dernier, il donnait la réplique à Jean Dujardin et Yolande Moreau dans "I feel good", du tandem Kervern-Delépine (sortie en septembre 2018). Puis, par amour du théâtre, Ugeux refusait soixante jours de tournage pour une série dont il a préféré oublier le nom, pour éviter les regrets a posteriori… La notoriété lui permet désormais de choisir. "Enfin, ce sont les calendriers qui tranchent pour moi".

Car cet hyperkinétique "pondéré" – qui est aussi claustrophobe au dernier degré, "incapable de prendre un ascenseur tout seul" – cumule les à-côtés. Photographe d’étonnants paysages urbains sciemment flous, compositeur de musique électroacoustique expérimentale à base d’objets – dieu sait ce qu’il en fait –, il passe volontiers de l’autre côté de la caméra. En cours, entre autres: la scénarisation de "Prince Albert", une série à l’humour noir pour la RTBF, et la réalisation de "La Musique", court-métrage autobiographique dont le pitch laconique en dit long sur ses propres fêlures: "Le grand-père est à l’hôpital. Le père voudrait revoir le fils. Le fils préfère aller à Walibi."

Une ligne de badges JBU

Il faut jeter un œil au site internet de sa maison de production, Apoptose, pour saisir toute l’étendue de son imagination branque: sans qu’on en devine la visée, un projet "McCool" consiste à offrir des menus fast-food à des connaissances du monde du spectacle, en échange d’une jolie pause ringarde. "Stromae n’a même pas voulu me répondre". Plus décalée encore, sa "ligne de badges Jean-Benoît Ugeux", qu’il fabrique à domicile depuis cinq ans, avec une grosse machine en acier, enregistre quelque succès commercial: en particulier les macarons de dictateurs, et ceux qui montrent le nom d’une célébrité sous la photo d’une autre. Scato et politiquement incorrect.

Dans ses sweats qu’il décore lui-même au pochoir, avec plaisanteries douteuses – celui du jour affiche un large "free hugs" sous le dessin d’un homme aux bras arrachés –, Ugeux revendique avec force son esthétique du mauvais goût. D’ailleurs, il s’habille comme l’as de pique. "Velours côtelé et pull en laine: à 15 ans, je portais déjà des vêtements de vieux. Maintenant, on me dit que ça va mieux".

Quoique. Pour limiter les dégâts, sa copine lui a fait savoir qu’il avait droit à trois couleurs. Pas une de plus.

"Tristesses", du 2 au 4/3, au Théâtre de Liège; les 8 et 9/3 au Palais des Beaux-Arts de Charleroi; les 24 et 25/4 au Centre culturel de Bruges. Tournée française dès le 14/3 et à Séoul en octobre.

"Arctique", les 1 et 2/7, au Festival au Carré, à Mons.