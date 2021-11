Joël Pommerat, auteur-metteur en scène: "Il n’y a rien de naturel non plus dans l'identité masculine"

10 ans après "Cendrillon", le grand auteur-metteur en scène français Joël Pommerat revient au Théâtre National avec une autre fable sur l'enfance, lorsqu'elle bascule vers l’adolescence et que surgissent les questions existentielles. Voici "Contes et légendes"!

Covid oblige, il aura fallu patienter pour voir à Bruxelles "Contes et légendes" , la nouvelle pièce de Joël Pommerat, créée à Paris en 2019. Mais après deux ans de pandémie, les questions qu'elle soulève - la construction de soi quand on devient adolescent ou quand on est un robot domestique chargé de suppléer la carence affective des parents - n'ont rien perdu de leur pertinence.

Comme souvent chez Pommerat, ces saynètes simples et en apparence spontanées entre une dizaine d'enfants aux prises les uns avec les autres ou avec leurs alter ego artificiels ne doivent rien à l'improvisation, mais à huit mois de travail d'observation et de répétitions en atelier pour percer le secret des corps et des âmes d'enfants en bute aux injonctions et aux modèles d'une société qui pourrait être la nôtre dans quelques années.

Après 30 ans de création tambour battant, "Contes et légendes" est aussi un nouvel enjeu théâtral pour Pommerat dont on ne révélera pas ici le principal artifice de mise en scène qui confirme magistralement le propos de la pièce – le côté fragile et artificiel de la construction de nos identités . Mention spéciale pour Éric Soyer , qui traduit en lumières le langage cru des enfants, et pour Julie Poulain , dont les maquillages blufferont le plus sagace des spectateurs!

Dans ce nouveau spectacle, vous croisez le thème de l’adolescence et de la construction de l'identité, avec celui de la robotique et de l'intelligence artificielle, monde dans lequel nous entrons de plain-pied et qui impacte particulièrement la jeune génération. Comment les avez-vous articulés?

C’est lié au processus de travail que je cherche à mettre en place depuis quelques années et qui consiste à prendre beaucoup de temps, un temps de recherche très long avant même que la pièce ne soit écrite et ne soit vraiment précisée dans ma tête . Je suis parti sur ce thème de l'enfance que je voulais vraiment explorer avec des interprètes d'un point de vue extrêmement concret, avant même qu’un sujet supplémentaire ne se rajoute à ma pièce. Je devais travailler sur la figure de l'enfant au théâtre, sur des corps, des psychologies, la construction d'une humanité, la construction sociale. Et c’est ainsi que tout cela a croisé le thème de la construction au sens de l'artifice, d’une reproduction physique et mentale de l’humanité . J'ai trouvé qu’il y avait une certaine pertinence poétique à croiser ces deux principes de construction.

Théâtre "Contes et légendes" Joël Pommerat, écriture et mise en scène Du 9 au 21 novembre au Théâtre National (Bruxelles) Note de L'Echo:

Et vous montrez, notamment à travers l’acquisition de la masculinité, à quel point cette construction peut être artificielle et fragile. Comme ces robots sur scène, que l’on peut façonner et rebooter à sa guise, mais qui nous conditionnent en retour sans que nous nous en rendions compte…

La relation d'apprentissage et la modification que l'humain apporte à l'intelligence artificielle et aux robots marchent dans les deux sens au bout d'un moment. C’est le propre d’une relation. Et, effectivement, l'humain se modifie, change, évolue aussi grâce à la relation avec ces créatures artificielles. Ça n’est ni pour dire "vive les robots!" ou "à bas les robots!", c'est juste pour avoir une approche un peu moins émotionnelle et spectaculaire de ces enjeux.

"C’est quoi être crédible en mec? C’est quoi cette posture du corps? Cette façon de placer sa voix ou de mettre en avant certaines émotions et pas d’autres?"

Que ressort-il de votre travail préparatoire et d’observation, qui a duré 8 mois, notamment sur le langage très cash des jeunes et sur la masculinité dont on sent aujourd'hui qu'elle est vraiment sur la sellette?

Cela m'a permis de reconnaître mieux encore le côté arbitraire de la construction de l'identité masculine ou féminine, la compartimentation volontariste de la réalité humaine. Et puis aussi de comprendre cette chose qui paraît évidente aujourd'hui: au même titre qu’on a démontré que l'on ne naissait pas femme mais qu'on le devenait, il n’y a rien de naturel non plus dans l'identité masculine telle qu'on la connaît et qui tient de la socialisation, de certains choix, de certaines politiques. Et cela, je l'ai perçu très concrètement au moment où j'ai commencé à dire à mes interprètes: "Ah mais là, t'es pas assez un mec, t’es pas crédible en mec". Mais c’est quoi être crédible en mec? C’est quoi cette posture du corps? Cette façon de placer sa voix ou de mettre en avant certaines émotions et pas d’autres?

Vue en plein écran L'auteur-metteur en scène français Joël Pommerat. ©Elizabeth Carecchio

Une forme d'impuissance traverse aussi la pièce. L'impuissance de ces hommes qui se rassurent dans des "camps de masculinité", l'impuissance du langage à désamorcer la confrontation violente, l'impuissance des parents, que vous étrillez bien sur scène...

Vous me demandez la scène qui racontait le mieux cette impuissance? Ce qui me vient, c'est la scène de cette mère qui va mourir et qui vient avec sa famille pour acheter un robot à son jeune garçon qui veut remplacer le sien. Elle cherche un robot pour faire les tâches ménagères chez elle, considérant que ce n’est pas à sa famille de s'en occuper. C'est elle qui prenait tout en charge, son mari n’avait jamais pris aucune responsabilité de ce point de vue. Évidemment, cela peut paraître un peu cliché mais si cette femme a choisi d'être dans cette toute-puissance organisatrice dans la vie de sa famille, le monde dans lequel elle a évolué l'a aussi poussée vers cela. De la même manière, cet homme a été conditionné à accepter cet état de fait et cette place qui est une position de retrait. Il est dans une forme d'effacement total.

"Il est clair que le robot, copie de l'humain, renvoie à la mort. On crée une apparence de vie et on produit aussi une symbolique de la mort. "

Vous n’avez pas cherché à reprendre la peur du "robot tueur" ou qui se rebelle contre ses maîtres. Vous vous en servez comme d'un miroir de nos représentations...

Le cinéma a beaucoup mis en scène ce robot de science-fiction mais rarement pour travailler la question sociologique et anthropologique. À part dans l’excellente série suédoise d’Arte "Real Humans", où la présence de robots-réplicants faisait bouger énormément de choses dans les relations sociales. Dans la pièce, je pense que ce fut l’une des premières questions fictionnelles auxquelles nous nous sommes attelés pour faire exister, rendre réel cet artifice-là de la relation.

Vue en plein écran Dans "Contes et légendes", les robots prennent vie. ©Elisabeth Carecchio

Vous explorez aussi le thème de la mort – la mort annoncée de cette mère, mais aussi la mort du robot qui peut être réinitialisé, effacé, reprogrammé. Qu'est-ce que cela dit aussi, à un moment où l’on parle beaucoup du transhumanisme, d'immortalité à travers les nouvelles technologies?

Il est clair que le robot, copie de l'humain, renvoie à la mort. On crée une apparence de vie et on produit aussi une symbolique de la mort. D'ailleurs, dans la fixité, dans la manière qu’ont les robots de marcher, de parler, de bouger, il y a quelque chose qui rappelle le cadavre, tout simplement. C'est aussi pour ça que les robots extrêmement ressemblants et en même temps encore un peu "raides" peuvent faire très peur.

"Le théâtre ne peut pas perdre de vue ce lien frontal avec l'autre sans se dénaturer ou en tout cas se perdre un peu."

Dans vos créations, les spectateurs autant que vos comédiens sont pris à partie et immergés dans l’action et le propos. Après cette dystopie, voudriez-vous vous servir à l’avenir de ces technologies immersives qui abolissent le "quatrième mur" entre la scène et la salle?

Non. Le théâtre, pour moi, est vraiment une question d'attraction au sens physique du terme. Je ne peux pas concevoir autre chose que cette relation-là, comme deux corps qui sont physiquement reliés. Ce travail sur le robot et les recherches sur la manière de produire un humain artificiel peuvent surtout nous en apprendre plus sur le fonctionnement humain. Nous pouvons par exemple ressentir ce que les autres éprouvent grâce à la capacité d’imitation des neurones miroirs qui font que quand quelqu'un sourit, on est amené à sourire.

Cette prédisposition n'est pas gratuite et nous permet de comprendre l'autre, pour pouvoir éventuellement s'en protéger ou être capable de partager son intelligence. Le théâtre nous amène à questionner ce face-à-face. Le théâtre ne peut pas perdre de vue ce lien frontal sans se dénaturer ou en tout cas se perdre un peu.

>> Joël Pommerat est revenu sur sa démarche artistique dans deux ouvrages: "Théâtres en présence" (2007) et, avec Joëlle Gayot, "Joël Pommerat, troubles" (2010). Tous ses textes sont publiés aux Éditions Actes Sud.

Lire aussi Avec "Pinocchio", Philippe Boesmans offre la grâce à Joël Pommerat

Joël Pommerat en 5 dates 1963 Naissance de l'auteur-metteur en scène à Roanne, dans la Loire.

Naissance de l'auteur-metteur en scène à Roanne, dans la Loire. 1990 Il fonde la Compagnie Louis Brouillard. Se décrivant comme "écrivain de spectacles", il ne met en scène que ses propres textes, qu'il élabore en même temps que les répétitions, avant de les publier chez Actes Sud.

Il fonde la Compagnie Louis Brouillard. Se décrivant comme "écrivain de spectacles", il ne met en scène que ses propres textes, qu'il élabore en même temps que les répétitions, avant de les publier chez Actes Sud. 2004-2006 Ses premiers grands succès publics avec sa trilogie ( "Au monde", "D'une seule main" et "Les Marchands" ) imposent un style ancré dans la réalité contemporaine et l'interrogation de nos représentations, et un théâtre visuel, à la fois intime et spectaculaire, fondé sur une grande présence des comédiens et le trouble des spectateurs.

Ses premiers grands succès publics avec sa trilogie ( ) imposent un style ancré dans la réalité contemporaine et l'interrogation de nos représentations, et un théâtre visuel, à la fois intime et spectaculaire, fondé sur une grande présence des comédiens et le trouble des spectateurs. 2011 Fasciné par les contes pour enfants, il crée "Cendrillon" à Bruxelles, au Théâtre National où il est artiste-associé, en coproduction avec La Monnaie qui accueillera "Au monde" , en 2014, dans la mise en musique du compositeur belge Philippe Boesmans. Ce dernier récidivera en 2017, en ouverture du festival d'Aix-en-Provence, avec "Pinocchio" (L'Echo du 5/7/2017).

Fasciné par les contes pour enfants, il crée à Bruxelles, au Théâtre National où il est artiste-associé, en coproduction avec La Monnaie qui accueillera , en 2014, dans la mise en musique du compositeur belge Philippe Boesmans. Ce dernier récidivera en 2017, en ouverture du festival d'Aix-en-Provence, avec (L'Echo du 5/7/2017). 2015 Il crée au théâtre Le Manège à Mons, alors Capitale européenne de la Culture, "Ça ira (1) Fin de Louis" – des prémices de la Révolution française qui n'étaient pas sans rappeler notre époque troublée. À nouveau révolutionnaire! >Infos: Compagnie Louis Brouillard