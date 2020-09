"La Bohème" de Puccini | Une Mimi au pinacle

C’est évident, ici, tout le monde est content : la formidable diva de 55 ans , qui interprète avec une aisance sidérante les dernières heures de l’infortunée phtisique – pour l’avoir chanté (et toussé) des centaines de fois, elle connaît son calvaire sur le bout des doigts; le public liégeois , heureux d’avoir sous les yeux une artiste que les plus grandes maisons continuent de s’arracher (le Met attend Mimi Angela l’hiver prochain); et l’ Opéra Royal de Wallonie-Liège (ORW), bien sûr, qui réussit un joli coup double: débuter en fanfare la saison commémorant ses deux siècles d’existence… et pouvoir rouvrir, tout bonnement.

Un Paris sale et hivernal

Sur scène, pareil: l’espacement un peu forcé des chaises et des tables du café Momus n’enlève rien à la beauté magistrale des décors de Carlo Sala. Aux commandes, Stefano Mazzonis di Pralafera a conçu un Paris réaliste d’après-guerre, sale et hivernal, éclairé ça et là par la lumière dorée émanant des bistrots et du feu rougeoyant des braseros, où prostituées, ouvriers, militaires et marchands ambulants réchauffent estomacs vides et phalanges bleuies par le froid. De hautes façades grises se transforment, à vue, en misérables chambres sous les toits, où les artistes d’alors vivent la nuit leur pauvreté, leur insouciance, leur foisonnement intellectuel et… leurs amours. Celles du peintre Marcello (Ionut Pascu) et de la cantatrice Musetta (Maria Rey-Joly) font écho aux ardeurs du poète Rodolfo (Stefan Pop, en alternance avec Marc Laho) et de la couturière Mimi (Angela Gheorghiu/Jessica Nuccio), toujours pleines d’espérances et de rires, malgré l’indigence.