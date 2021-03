La Deuxième scène met en lumière les inégalités dans les arts de la scène

Alors que nous venons d’apprendre la nomination de Coline Struyf au poste de directrice générale et artistique du Théâtre Varia – fonction qu’elle occupera à partir de juillet 2021 –, Virginie Demilier, elle, succèdera à Patrick Colpé en juin pour reprendre la direction du Théâtre de Namur. À la tête de la compagnie Artara depuis douze ans, la nouvelle directrice s’agace de l’habituelle assignation au genre: "Quand une femme est nommée à la tête d’une institution, on est obligé d’en faire un article! Est-ce là l’objet de ma nomination? Je n’ai pas envie de penser qu’on a été choisie parce qu’on est femme et que c’est dans l’air du temps. Quand va-t-on parler de non binaire? Dans l’exercice d’une fonction, être femme n’est ni une qualité ni un défaut: ce n’est pas une caractéristique à prendre en compte. À la Balsamine, on ne demande pas de mentionner le genre du postulant. Je m’inclus dans une classe sociale privilégiée, qui m’a octroyé la liberté de pouvoir regarder l’assignation en face et de voir à quel point on hérite d’une position qui remonte loin dans le temps!" Elle se montre cependant bien consciente qu’un débat de fond sur la parité s’amorce: "Il n’est plus acceptable de faire autrement, or il est assez clair que, dans le traitement social, il n’y a toujours pas d’égalité et que ce ne sera jamais acquis. C’est vrai pour toutes les minorités, toutes les altérités. Ce débat est essentiel et, si je peux y participer par la fonction que j’occupe, je le ferai pleinement."