La Factory de la jeune création

En cette rentrée, cap sur Liège où le festival Factory, dédié aux compagnies et artistes émergents, lance sa nouvelle édition. À découvrir jusqu'au 18 septembre.

Créé en 2015, le festval Factory offre au public et aux professionnels de découvrir une création et huit étapes de travail, ainsi que quatre présentations de projets portés par de jeunes artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 2020, il avait permis de lancer des spectacles comme "Home" de Magrit Coulon, présent dans la sélection des Doms à Avignon cet été, ou "Je suis une histoire" d’Anthony Foladore et Simon Fransquet.