La Monnaie enchante la prison de Louvain

En marge de "La maison des morts" de Janáček qu’elle donne dès ce mardi dans la mise en scène de Warlikowski, La Monnaie nous ouvre son atelier de chant à la prison de Leuven Centraal, qui évoque le camp sibérien que décrit l’opéra.

Un à un, les huit détenus qui participent à l’atelier chant de La Monnaie arrivent dans la chapelle de la prison Leuven Centraal, et retrouvent Donia Surowiec, la cheffe de cœur (voir sa chaîne YouTube). "Allez les gars, on va s’échauffer", leur lance-t-elle d’une voix décidée. Les vocalises hésitantes ne la satisfont guère. "Les garçons, vous devez vous bouger un peu plus, sinon, vos notes ne sortiront pas!" On se croirait à un cours d’académie. Mais, évidemment, difficile d’oublier qu’on est en prison…

Cette initiative fait partie du projet "Un pont entre deux mondes" que La Monnaie a lancé en 1999 pour stimuler l’éducation culturelle auprès de populations vulnérables ou défavorisées. Depuis 2006, deux heures de cours de chant sont dispensées chaque semaine et couronnées par une représentation par an. "En public, les premières fois, j’étais très nerveux. J’avais les jambes qui flageolaient, témoigne un détenu. Mais maintenant, ça m’amuse beaucoup tous ces applaudissements! On se sent vivant, pas comme un prisonnier. Après, il faut bien reprendre la direction de sa cellule et se retrouver seul. Là, il m’arrive de pleurer."

"La musique me permet d’atteindre ce que je ne peux faire autrement: lâcher ma haine, être heureux."

Un autre, condamné à perpétuité, suit l’atelier depuis ses débuts: "La musique, c’est un médicament pour le cœur, l’âme et l’esprit. Elle me permet d’atteindre ce que je ne peux faire autrement: lâcher ma haine, avoir de la compassion, être heureux." Pour Myriam Coucke, la directrice de la prison, ces huit chanteurs sont incroyablement courageux. "En prison, c’est la culture machiste qui prévaut. Il est nettement plus facile d’aller gonfler ses muscles au gymnase", lâche-t-elle.

À Louvain, il n’y a évidemment ni le froid ni la faim ni la vermine que décrit Dostoïevski dans "Souvenirs de la maison des morts", mise en musique par Janáček, mais bien cette impuissance face à sa vie qui file. "C’est pour ça que je suis toujours impatient de chanter, reprend un prisonnier. Ma voix s’améliore et j’en suis fier. Chanter, c’est ma porte de sortie."

