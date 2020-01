La danse de Michèle Noiret pour survivre à l'ère liquide

On entend leurs souffles, sur lesquels se greffent les premières mesures du "Danube bleu", puis des parasites sonores, des échos venteux et des bruits de bagarre. Alors c’est la guerre. Tous se jettent des brassées de bristol au visage, et tombent les morts. Des vies en carton-pâte, que les contreplaqués qui servent désormais de pelleteuses aux plus forts mettent au rebus, avant qu’un feu embrase la scène. Enfin, il ne reste que des gazouillis. Tout un voyage, de champs de ruines à chant d’oiseaux…