La grâce des gras

1/ D’où vient le projet de rassembler des danseurs "hors normes"?

"Botero en Orient" est né de l’idée folle de faire bouger des lutteurs de sumo sur une pièce de danse contemporaine. Impossible à concrétiser, ce désir m’a amené à vouloir constituer une troupe de danseurs avec l’opulence comme constante. Je m’étais imposé une règle – être le plus mince du groupe! – que je n’ai pas pu tenir non plus, finalement.

2/ Pour quelle raison?

J’ai eu beaucoup de mal à trouver des danseurs XXL. Il en existait bien dans le monde du hip-hop, mais c’étaient des artistes difficiles à gérer, assez éloignés de ce que j’attendais. Des auditions à Marseille n’ont rien donné. J’ai fini par rencontrer Essiane, une Gabonaise de Montpellier, et Karine, une Française de Montreuil, et enfin Marouane, qui vient de Marrakech. Même si je voulais plus d’interprètes "avec de la masse", au départ, on est restés quatre sur scène, et ça marche comme ça.

3/ Pourquoi Botero? Pourquoi en Orient?

Les corps ronds m’intéressent depuis toujours. C’est également le mien, tel qu’il se présente aujourd’hui – celui d’un chorégraphe danseur quadragénaire. Les œuvres de Botero me réconcilient également avec les corps des hommes et des femmes arabes, ou tout simplement avec celui de ma mère. En Orient, l’opulence est signe de beauté, de prospérité. C’est du moins ainsi que je l’ai vécu durant mon enfance, même si les perceptions se modifient peu à peu. De nos jours, les corps ronds restent cependant très peu visibles dans le milieu de la danse. Ici, ils sont une composante dramaturgique, authentique pour tous. Et je voudrais "casser" ce qu’on attend d’habitude de ces anatomies-là – leur lenteur – pour passer directement à autre chose.

4/ Comme l’évocation de la violence des tortures d’Abou Ghraïb?

Oui. Quand j’ai découvert ces peintures, je suis resté bouche bée, comme étranglé. Botero, qui questionne autant le tortionnaire que le torturé, nous alerte sur toutes les injustices du monde. Faire de la danse, c’est aussi faire de la politique.