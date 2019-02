La représentation à l'épreuve du public

À l’heure où la société se polarise et le clash devient la règle, les artistes pouvaient-ils rester dans leur tour d’ivoire? À l’Atelier 210, dans le cadre du festival Singulier, ils mettent tout à plat et multiplient les pistes pour se renouveler.

Pour sa première édition, le festival Singulier projette de remettre en question la conception de la représentation, de l’art vivant, du rapport de l’artiste à la société et au public. La question même de la vitalité au sein d’une représentation est posée par le biais des artistes présents et par le fil directeur du festival, l’intimité. L’intimité entre le spectateur et l’œuvre, l’artiste ou même la scène. C’est ce qu’explique la comédienne et metteuse en scène Isabelle Jonniaux, programmatrice du festival, pour tisser les liens entre les artistes et les œuvres très différentes du festival: "On a rassemblé des propositions ayant un trait commun. Celui d’interpeller les spectateurs sur les nouvelles modalités du spectacle vivant." Cette interrogation passera par des projets tels que "Deep are the woods", un spectacle sensoriel et immersif d’Éric Arnal-Burtschy dans lequel la lumière tient le rôle principal en jouant avec les formes, l’intensité et l’espace qu’occupe le corps des spectateurs, ou encore "You will be missed", de Flore Herman, Sara Sampelayo et Anne Thuot, une installation sonore et visuelle interrogeant la narration de notre passé colonial.

Le schéma classique du spectateur passif face à la production de l’artiste est questionné et se transforme en quelque chose de neuf.

Les techniques, les motifs et les technologies utilisés sont tous très différents les uns des autres, mais, dans chacune des œuvres, le schéma classique du spectateur passif regardant la production de l’artiste est interrogé et se transforme en quelque chose de neuf. Si le public peut y trouver la possibilité de s’investir activement dans les œuvres, les artistes assument la nécessité de se confronter à lui. "Les spectateurs contribuent à la composition de l’œuvre, qui n’est pas terminée sans lui", insiste la comédienne Sofia Teillet à propos de "Hic & Nunc", la soirée labyrinthe proposée par l’Amicale, une coopérative de projets vivants dont elle fait partie et qui convie artistes et spectateurs à réaliser une œuvre commune.

Camille Loiseau, chargée de communication de l’Atelier 210, insiste d’ailleurs sur le fait qu’il est plus juste de parler de ces œuvres comme "des expériences de l’ordre du sensible, pour ne pas réimposer des cadres là où l’ambition est de les rendre moins rigides". Dans "As far as my fingertips take me", de Tania El Khoury, le spectateur écoute et voit se dessiner l’histoire migratoire de l’artiste palestinien Basel Zaraa, tout en se laissant guider par un rapport tactile avec la performeuse qui tente d’incorporer cette narration par le contact des corps. On est ici à la frontière entre la performance et l’installation. Cette hybridation est une manière d’expérimenter le thème de l’intimité entre l’artiste et le public tout en abordant une actualité que l’on envisage souvent dans une dynamique informative mais rarement sensorielle.

Réactiver le regard de l’artiste

La redéfinition du spectacle vivant n’est donc pas qu’un souci formel. L’idée même de participation du public permet une transformation politique du théâtre. Cette nouvelle vision de l’art vivant interroge le sens que l’on peut donner à une œuvre ou que l’œuvre peut avoir dans sa relation avec la vie réelle. Anne Thuot, qui propose la performance audiovisuelle "You will be missed", parle d’une "réactivation du regard". Sa performance interroge ainsi notre représentation du colonialisme au travers de notre relation aux masques africains. Qu’est-ce que ces masques racontent? Et que peuvent-ils encore raconter?

Singulier Du 14 au 17/2, à l’Atelier 210, chaussée Saint-Pierre, 210, à 1040 Bruxelles. www.atelier210.be