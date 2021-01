Le "Misery" du théâtre des Galeries se regarde d'abord sur Auvio

C’est donc depuis son canapé que l’on peut suivre le thriller psychologique incarné par Cathy Grosjean et David Leclercq. Une expérience novatrice puisque l’équipe de réalisation de la RTBF a pu s’immiscer sur le plateau et filmer au plus près des comédiens, ajoutant une dimension cinématographique à ce qui était destiné à un public de chair et d’os.