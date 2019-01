"Le crime, ce n'est pas piller une banque, mais la créer"

Charge violente contre la spéculation mondiale, "Pur présent" enchaîne jusque samedi trois textes d’Olivier Py autour d’une seule question: "Comment vivre dignement?" Entre fulgurances et… poncifs, au Théâtre national.

Un théâtre de tréteaux. Un décor réduit à une peinture de rixe dans la rue. Trois pièces de 50 minutes, trois comédiens et un pianiste. Une succession de joutes oratoires. Point. Olivier Py a retenu la leçon du théâtre antique, lui qui a monté plusieurs tragédies d’Eschyle: le minimalisme scénique rend la vérité des mots plus radicale. Car si "Pur présent" dénonce un monde piégé par la finance, il s’interroge aussi sur l’impuissance de la loi et de la morale face à la violence du quotidien.

"Pur présent" a d’ailleurs puisé une part de sa substance dans les ateliers animés par le dramaturge au centre pénitentiaire d’Avignon. La prison ne laisse plus en paix ceux qui s’y sont rendus en toute liberté, blessés à jamais par sa capacité de destruction massive de toute humanité.

La première pièce, "La Prison", oppose ainsi un caïd à un aumônier bien né – "Ce qui jette un homme ici, c’est sa naissance!", tonne le taulard. La deuxième pièce, "L’Argent", confronte le banquier cynique – "C’est le pouvoir d’achat qui me rend immortel!" – à son fils taraudé par une envie de parricide. "Le Masque", enfin, tient de l’allégorie sur la nécessaire (mais impossible?) révolution mondiale…

À force de formules lapidaires, la démonstration devient lourde. L’irrépressible besoin de convaincre n’évite pas le piège du verbiage militant.

Toujours révolté

On a connu Olivier Py plus métaphysique, mais pas moins révolté. Les trois pièces déclinent les mêmes obsessions: la crypto-monnaie est une spéculation qui étrangle les pauvres, les algorithmes ont pris le pouvoir en Bourse. Et nous creusons, chacun, le gouffre qui nous attend en participant à cette quête insensée d’un bonheur factice parce que matériel.

Tout à sa volonté de dénoncer l’injustice, Py décoche les mots qui font mouche. Sur l’inutilité des prisons surpeuplées – "La courte peine est un psychotrope social". Ou sur la finance spéculative – "Le crime n’est pas de piller une banque, c’est de la fonder". En habile conteur, le dramaturge aligne aphorismes et pétitions de principe, tout en réglant au millimètre sa direction d’acteurs. Remarquables y compris sur le plan de l’engagement physique, Nâzim Boudjenah, caïd et banquier, Joseph Fourez, aumônier et ministre, Dali Benssalah, chœur et secrétaire, ont la chair à vif et le verbe fort.

Mais à force de formules lapidaires, la démonstration devient lourde. L’irrépressible besoin de convaincre et la répétition incessante de convictions que l’on ne peut pourtant que partager n’évitent pas toujours le piège du verbiage militant.