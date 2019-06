Le parcours artistique du festivalier branché

Les immanquables

Patrick Bruel aux Francos de Spa

Le branché | L'inévitable rendez-vous spadois de juillet avec un Bruel au top de sa forme et des cartes blanches à Alice on the Roof et Grandgeorge.

On a été carrément bluffé par le show que Patrick Bruel a livré à Forest National en février et mai dernier. La scénographie ultra inventive et moderne, la setlist mêlant ses hits d’hier et ceux du dernier opus "Ce soir on sort" et un jeune sexagénaire charismatique qui ne lâche pas son public (et vice versa) seront au programme des Francos de Spa (le 20/7) avec un retour de l’artiste sur Forest les 27 et 28 novembre. De leur côté, les artistes belges seront hyper bien représentés avec, entre autres, Alice on the Roof (le 18/7), Angèle (le 21/7) et le plus belge des Français, Grandgeorge (le 21/7). À noter aussi la présence du Québécois le plus hot du moment, Hubert Lenoir (le 20/7).

www.francofolies.be

Les 5 nouvelles productions d'Aix

Le branché | Du 3 au 22/7

Le Belge Bernard Foccroulle a cédé la place au metteur en scène franco-libanais Pierre Audi à la tête du prestigieux Festival d’art lyrique d’Aix-en-Provence. Celui-ci signe cet été une première édition qu’il a entièrement imaginée et qui présente cinq nouvelles productions où l’on repère derechef le nom de Romeo Castellucci — qui avait fait parler de lui à La Monnaie avec sa mise en scène controversée de la "Flûte enchantée". Il mettra cette fois en scène le "Requiem" de Mozart" avec l’excellent Raphaël Pichon à la direction musicale. Rayon chefs, Esa-Pekka Salonen dirigera "Grandeur et décadence de la ville de Mahagonny" de Kurt Weill, dans une mise en scène du Belge Ivo van Hove. Épinglons la création mondiale d’Adam Maor et la reprise de l’extraordinaire "Jakob Lenz" de Rhim par Andrea Breth. Un classique tout de même avec "Tosca", dans une mise en scène prometteuse de Christophe Honoré. Cavalez!

festival-aix.com

Rambert crée "Architecture"

Le branché | Du 4 au 13/7 au Festival d’Avignon

Avec la Cour d’honneur du Palais des papes comme écrin, l’auteur et metteur en scène Pascal Rambert poursuit sa collaboration avec le Festival d’Avignon en créant "Architecture", pièce chorale qu’il avait le projet d’écrire depuis dix ans! Cette saga familiale débute vers 1900 et prend place entre Vienne et Bratislava jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Une fresque écrite à même le corps et la voix d’acteurs exceptionnels, avec Jacques Weber, Denis Podalydès et Emmanuelle Béart. Réunis pour la première fois sur scène, ils incarnent les membres d’une famille d’artistes, de philosophes et de compositeurs pris dans le terrible naufrage du XXe siècle.

www.festival-avignon.com