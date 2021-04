Le théâtre KVS ouvrira temporairement ses portes le 26 avril

Voilà une nouvelle qui réjouira les amateurs de théâtre, mais sans doute un peu moins les hauts responsables du pays. Alors qu’aucune date pour une réouverture officielle n’a encore été fixée, le Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS) , le Théâtre royal flamand de Bruxelles a annoncé vouloir rouvrir ses portes à compter du 26 avril , durant cinq jours consécutifs. L’établissement accueillera 50 personnes par soirée à l’occasion du lancement de "Jonathan" , une pièce de Bruno Vanden Broecke et Valentijn Dhaenens.

"Le KVS veut contribuer à répondre au besoin de la société (...) et envoyer un signal au gouvernement."

"C'est une revanche: après un an de pandémie, notre société n'a toujours pas réussi à organiser ce qui peut l'être en toute sécurité", déclare Michael De Cock , le directeur du KVS .

Bien que le théâtre flamand s’expose à de lourdes sanctions en contournant les règles édictées par le gouvernement, par cette démarche, Michael De Cock entend démontrer aux politiques qu’il est tout à fait possible d’organiser un spectacle dans le strict respect des mesures sanitaires . "Le KVS veut contribuer à répondre au besoin de la société (...) et envoyer un signal au gouvernement ", ajoute-t-il.

"Oubliés de la crise"

"Les spectacle se poursuivra sous des mesures strictes et respectera tous les protocoles pour assurer la sécurité du public", assure-t-il. Le nombre de visiteurs sera enregistré, le port du masque obligatoire et les distances sociales respectées.Outre la réduction de la capacité d'accueil, le KVS veillera à ce que les lieux soient ventilés, et à ce que le l’air soit renouvelé en quantité suffisante.