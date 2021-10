Le théâtre s’empare de l’histoire de Mawda

"Mawda, ça veut dire tendresse" permet aussi de s’interroger sur la fabrication même du théâtre et de l’art en général: comment représenter l’Histoire et l’injustice en train de s’écrire?

Alors que s’est ouvert le procès en appel du policier qui a tiré et mortellement touché la petite Kurde Mawda, le KVS accueille une pièce qui révèle la faillite de tout un système politique, policier, judiciaire et médiatique.

Le 30 septembre dernier, la famille de Mawda Shamdin Ali et le comité de soutien qui l’entourent sont rassemblés devant le palais de justice de Mons. Le policier dont le tir a causé la mort de la petite fille âgée de deux ans en mai 2018, reconnu coupable et condamné à un an de prison avec sursis pour homicide involontaire, avait fait appel de la décision du tribunal. Il demande son acquittement. Son avocat conteste le fait qu’utiliser son arme ait été reconnu comme une faute, insistant sur le manque de formation de son client.

Irrecevable pour l’avocate de la famille, Selma Benkhelifa, qui comme on l’apprend dans la pièce "Mawda, ça veut dire tendresse", défend gratuitement Prhast et Shamdin, les parents de la fillette. Jeudi matin, elle répondait aux questions des journalistes présents devant la cour d’appel: "La petite est morte suite à un tir policier. Ce n’est pas possible d’estimer qu’il n’y a aucune infraction commise, que rien ne s’est passé. Un acquittement, ça veut dire que rien ne s’est passé. (...) Même si les conséquences de son geste ne sont pas voulues, son tir était tout à fait voulu."

L'histoire depuis son commencement

Quelques heures plus tard à Bruxelles, les comédiennes et comédiens (tous impressionnants) de la pièce "Mawda, ça veut dire tendresse", mise en scène par Marie-Aurore D’Awans et Pauline Beugnies, ont pris possession des planches du KVS pour raconter cette histoire depuis son commencement, c’est-à-dire depuis la fuite des parents de Mawda de leur Kurdistan natal, menacés de mort par un code d’honneur dont on ne comprend pas le sens, mais bien la violence.

La pièce s’ouvre sur une boule à facettes et un poème kurde mis en musique par Malena Sardi, une légèreté qui n’a pas sa place dans la vie de cette famille ballotée de pays en pays.

La pièce s’ouvre sur une boule à facettes et un poème kurde mis en musique par Malena Sardi, une légèreté qui n’a pas sa place dans la vie de cette famille ballotée de pays en pays et, une fois qu’elle est enfin à l’abri en Grande-Bretagne, expulsée de nouveau. C’est dans une camionnette, reconstituée sur scène, que son destin se brisera pour toujours. Le théâtre, en trois voire quatre langues, se fait alors scène de reconstitutions. Reconstitutions de la course-poursuite, des premières réactions policières, de celle du parquet (qui a d’abord parlé d’une enfant utilisée comme bouclier, dont la tête aurait servi à briser une fenêtre), des comptes-rendus des médias belges véhiculant les mensonges des précédents, rappelés à l’ordre par le journal britannique The Guardian, reconstitution encore des prises de parole politiques, allant du racisme au cynisme dans un dégradé honteux pour tout un pays.

Réalisme global

Les metteuses en scène Marie-Aurore D’Awans et Pauline Beugnies cherchent moins à transcender leur sujet qu’à le rendre dans ses soubassements les plus injustes sans jamais jouer la carte du pathos qu’un tel désastre peut susciter. Les données s’amoncellent sur les politiques migratoires défendues par des Théo Francken ou le coût des opérations policières menées par des Jan Jambon, des informations parfois amenées avec ironie ou colère, toujours dans un souci de réalisme et de donner la voix à celles et ceux qui, pendant le premier procès, ne l’ont pas suffisamment eue (comme ce passeur à qui l’on avait attribué un traducteur qui parlait "à 70%" sa langue).

"Mawda, ça veut dire tendresse" permet aussi de s’interroger sur la fabrication même du théâtre et de l’art en général.

On retrouve là la volonté d’un réalisme global à la Milo Rau, metteur en scène suisse-allemand, directeur du NTGent qui appelle, par le théâtre, à "revivre et peut-être même comprendre ce qui s’est véritablement passé en Roumanie en 1989, au Rwanda en 1994, etc., en regardant par-dessus l’épaule des protagonistes" et on retrouve, bien sûr, des engagements chers aux deux metteuses en scène. D’un côté, Marie-Aurore D’Awans qui, lors de la remise des Prix de la critique où elle était sacrée meilleur espoir féminin 2017, avait fait un discours d’une rare force appelant le secteur culturel à "agir". Elle venait de créer l’association Deux euros cinquante qui compte aujourd’hui plus de 12.000 membres et apporte une aide alimentaire aux personnes réfugiées. De l’autre côté, Pauline Beugnies a notamment travaillé comme journaliste et réalisatrice sur la répression de la révolution égyptienne de 2011, un travail plusieurs fois primé et présenté à l’international.

Le théâtre comme réparation

"Mawda, ça veut dire tendresse" permet aussi de s’interroger sur la fabrication même du théâtre et de l’art en général: comment représenter l’Histoire et l’injustice en train de s’écrire? Comment changer concrètement nos institutions, préoccupation que l’on retrouve dans un autre spectacle immanquable de ce début de saison: "Ma andi Mangoul" de Salim Haouach qui interroge dans une forme différente, proche du théâtre-action et de la conférence gesticulée, le rôle de la police au sein de la société.

"C’est aussi notre histoire qu’on essaye de raconter. L’histoire de notre responsabilité collective." Pauline Beugnies Journaliste et metteuse en scène

"Que dire? Comment le dire? Ces questions me poursuivront sans doute encore longtemps", écrivait Marie-Aurore d’Awans la veille de la première. Elle ajoutait: "Notre groupe est grand, varié et il va bien au-delà de nous. (...) il y a une tentative de réparation". Mais le théâtre peut-il réparer une mère violentée par une policière, empêchée d’accompagner sa fille dans l’ambulance où celle-ci est en train de mourir? "C’est aussi notre histoire qu’on essaye de raconter. L’histoire de (...) notre responsabilité collective", expliquait Pauline Beugnies lors des répétitions. "Les questions sont nombreuses mais on essaye d’être les plus justes possible. Et on se dit que c’est déjà ça d’essayer de raconter. Et surtout de ne pas oublier." À Mons, la cour d’appel devrait rendre son verdict concernant la demande d’acquittement du policier fin octobre. La pièce, elle, n’a pas fini de répéter sa version des faits. Après le KVS, elle sera jouée à Anvers, Gand, Tournai, Mons et à nouveau Bruxelles dans les prochains mois.