Le théâtre se joue aussi dans les clubs d'amis et d'entreprises

"L’École des femmes"

Note : 4/5

Stéphane Braunschweig, mise en scène.

Dans sa mise en scène de "L’école des femmes", Stéphane Braunschweig prend le parti de saisir toute la contemporanéité du texte de Molière pour l’exposer visuellement aux spectateurs. Une réussite qui doit beaucoup à la scénographie réalisée par Braunschweig et Alexandre de Dardel, mais aussi aux comédiens, tous très convaincants. Il faut particulièrement saluer le jeu de Suzanne Aubert dans le rôle d’Agnès, qui est devenue ici une version candide de Lolita, mise sous verrière par Arnolphe, un homme que la possessivité rend vil et impuissant. Un rôle que Claude Duparfait parvient également à incarner avec brio, rendant par son incarnation le texte de Molière encore plus pathétique et son personnage encore plus pervers et toxique.

Dans cette mise en scène ultracontemporaine s’exposent tous les vices d’aujourd’hui. Peu importe qu’ils soient exposés en alexandrins, on reconnaît aisément la possessivité, la peur de la femme et l’usage absurde d’une morale courante pour la priver de tout. Le talent du metteur en scène exploite ces penchants avec subtilité, pour que l’on ne soit ni complètement outré, ni complètement amusé, mais que l’on puisse passer du rire au dégoût et de la compassion à la moquerie.

>Du 5 au 8/2/19 au Théâtre de Liège