Les arts vivants renouent le lien social

Quelques notes de musique, une fenêtre qui s’ouvre puis une autre, des visages qui apparaissent le temps d’une prestation surprise dans des lieux parfois inattendus de Mons et de ses environs. Ainsi se déroule le projet "Mars en balade" mis sur pied par Jean-Paul Dessy et Philippe Kauffmann pour Mars (Mons Arts de la Scène). "Face aux impératifs du confinement, nous avons choisi de nous déplacer dans des lieux propices, parfois inconnus de nous, pour proposer des moments impromptus de partage et permettre la création d’un lien social unique, sans mots, entre un artiste et un public", raconte Jean-Paul Dessy, directeur artistique de l’ensemble Musiques Nouvelles.