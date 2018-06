Les femmes discriminées à la tête des théâtres

"Nous sommes en 2018. Ce système patriarcal, nous n’en voulons plus." Voici, en substance, le message scandé ce lundi par plus d’une centaine de femmes sur les marches du Théâtre nationa l, en marge de la présentation du rapport d’activités des conseils d’avis dans le domaine des arts vivants. Des professionnelles en colère, qui se sont fédérées autour du collectif F.(s), mis sur pied dans la foulée de la nomination d’Alexandre Caputo pour remplacer David Strosberg à la tête de la direction des Tanneurs après que ce dernier a été mis à l’écart pour des faits de harcèlement . Pas que les compétences ni le profil d’Alexandre Caputo soient remis en question. Mais cette nouvelle désignation masculine à la tête d’un théâtre important a été vécue comme l’affront de trop, dans un secteur loin d’être à l’avant-garde sur le plan de la représentation des femmes dans les sphères de décision.

Prenez les dix institutions théâtrales les plus subventionnées par des contrats-programmes, qui captent en tout 21,2 millions d’euros sur les 31,4 millions totaux de subsides alloués en automne dernier au secteur du théâtre pour adulte pour la période 2018-2022: à peine deux d’entre elles (le Varia et l’Atelier Jean Vilar) ont une femme au poste de direction artistique. Une autre (Le Public), est codirigée par un duo homme-femme.

Dans les positions subalternes, les postes d’adjoint à la direction administrative et financière, quand ils sont aussi clairement désignés, sont rarement occupés par des femmes. Ce n’est le cas que pour trois des dix théâtres les plus riches de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les conseils d’administration de ces dix institutions, eux aussi, se déclinent clairement au masculin. Au total, on y compte 39 femmes pour 127 membres, soit une moyenne de 30,7%.

Budgets à la baisse

Voilà pour les poids lourds de la scène. Bérénice Masset, qui coordonne via le projet Deuxième Scène la mise en place d’une vaste étude collective (conduite par une chercheuse de l’Université de Liège) sur les inégalités dans le secteur, fait néanmoins état d’un constat encore plus marqué si l’on élargit encore le spectre. "En théâtre, en 2016, les femmes à la tête d’une institution culturelle avaient 19% du budget global dévolu aux lieux par le ministère de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 2018, elles ont 17%", explique-t-elle en s’appuyant sur une première analyse réalisée par Isabelle Jans, ancienne directrice du Théâtre des Doms. Plus marquant encore: entre 2016 et 2018 (soit avant et après la réforme des contrats-programmes), les budgets réels des institutions pilotées par des femmes ont diminué de 1%. Celles dirigées par des hommes ont vu les leurs augmenter de 7,5%.