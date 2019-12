Les oeuvres-monde de la réalité virtuelle

Dans ce contexte, le format série TV peut s’avérer salvateur: comme l’explique Laure Hendrickx, co-organisatrice de Are You Series et responsable de la programmation des nouvelles narrations audiovisuelles à Bozar, "fonctionner par épisodes en réalité virtuelle relève aujourd’hui d’une stratégie très pragmatique de financement". En effet, produire une portion de l’œuvre-monde imaginée qui fonctionnera comme une maquette jusqu’à obtenir les fonds permettant de produire un deuxième épisode, et ainsi enrichir l’œuvre au fur et à mesure des moyens débloqués. Ainsi, "la série ne sert pas ici à retenir le spectateur, mais bien le financeur" ajoute-t-elle.

Inventivité de mise

En Belgique, la conjoncture n’est pas (encore) idéale. En cause, notre running gag national: la fragmentation des sources financières, et la concomitante difficulté de mutualiser les éventuels investissements. Ainsi, la Flandre a récemment débloqué des fonds pour la VR, tandis que la Wallonie se traîne, pour le moment.

L’inventivité est alors de mise pour qui souhaite financer son projet. Comme le confirme Laure Hendrickx, "les contenus qu’on va trouver sont plutôt sur la scène de l’art contemporain, qui peuvent se permettre de chercher des financements existants, liés par exemple aux arts plastiques. Ce qui implique aussi que ces contenus sont, dans ce cas, moins narratifs."

Pour autant, notre Belgique se porte très bien, merci: "En termes de production, de créativité, de reconnaissance liées à la VR, on peut considérer que la Belgique se place en troisième place européenne, derrière la France, et au coude-à-coude avec l’Allemagne et la Hollande", souligne Jean-Louis Decoster, directeur artistique et créatif du studio de VR belge Poolpio. La créativité bouillonne donc, encore faut-il pouvoir partager ses contenus.

Convaincre le grand public

Dépendants d’un matériel coûteux et d’un personnel nombreux et qualifié, les espaces dédiés à la diffusion de créations en réalité virtuelle sont rares, et surtout difficilement viables. Une solution, pour Jean-Louis Decoster: "Pour que ce média se développe, il faut que les gens aient un casque à la maison." Si l’enthousiasme est aujourd’hui confirmé en matière de réalité augmentée (qui enrichit l’environnement réel d’éléments virtuels, pensez "Pokémon Go"), les environnements artificiels et immersifs de la VR doivent encore trouver leur place auprès du grand public, qu’il faut aussi convaincre d’investir (500 euros pour le pourtant démocratique Oculus Rift S).

La stratégie de cette "phase d’évangélisation", comme l’appelle le créateur-producteur de Poolpio, consiste donc actuellement à miser sur des œuvres fortes, percutantes, ou "bankable", comme se l’est permis "Gloomy Eyes" en s’offrant la voix-off de Colin Farrell. Laure Hendrickx le confirme en tout cas: le public est à la fois curieux, méfiant, et bien présent pour se familiariser avec "cette toute nouvelle façon de raconter des histoires".