Les soucis du Cirque du Soleil font tâche d’huile en Belgique

Après avoir généré environ 1 milliard de dollars US de revenus et 157 millions de bénéfices l'an dernier, le Cirque du Soleil est aujourd’hui plombé par la crise du coronavirus. Traînant une dette d’un milliard, le célèbre groupe de divertissement québécois, désormais au bord de la faillite, a obtenu un court répit mardi. La Cour supérieure du Québec a accepté la demande de protection de l'entreprise contre ses créanciers pendant 10 jours. Une nouvelle audience aura lieu durant laquelle la Cour devra approuver le processus de vente via une mise aux enchères. "Cela permet aux gens qui veulent reprendre l'entreprise de se manifester", a dit à l'AFP son patron, Daniel Lamarre, ajoutant que cinq à six groupes s'étaient montrés intéressés, parmi lesquels le fondateur Guy Laliberté.