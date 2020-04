Lockdown Culture Guide | Une sélection de spectacles pour toutes vos envies

"Rosas danst Rosas" (c) © Anne Van Aerschot

De l'opéra avec le Met de New York, de l'Orchestre avec les Berliner, un tuto pour danser comme Anne Teresa De Keermaeker, du théâtre avec Wajdi Mouawad, François Gremaud et Pierre Mifsud. Et tout ça en accès libre...

Ci-dessous, retrouvez tous les liens de notre "Lockdown Culture Guide"!

1. OPÉRA

∙ Le Metropolitan Opera en ligne et gratuit

La prestigieuse institution située à Manhattan diffuse gratuitement certaines de ses plus belles productions. Peter Gelb, directeur de la maison, a dû annulé toute la fin de saison au moins jusqu’au 9 mai, mais pour ne pas abandonner ses mélomanes, l’opéra new-yorkais met en libre accès, chaque soir, une pépite issue de ses archives.

→ Lien vers le site de l'Opéra de New York

Peter Gelb about Opera Free Online shows during PANDEMIC times

2. SYMPHONIQUE

∙ Toutes les archives du Berliner Philharmoniker

Fermé jusqu’au 19 avril au moins, le Berliner Philharmoniker a pris une initiative similaire en offrant au public d’assister gratuitement en ligne aux concerts de la mythique institution berlinoise: en tout, plus de 600 concerts couvrant une période de plus de 10 ans – dont 15 concerts dirigés par Kirill Petrenko, dernier directeur musical en date, sans compter des "bonus" documentaires sur l’histoire de l’orchestre, des portraits de ses membres éminents et des projets éducatifs mis en ligne.

→ Lien vers le live stream du Philharmonique de Berlin

Strauss: Also sprach Zarathustra / Dudamel · Berliner Philharmoniker

3. DANSE

∙ Dansez "Rosas danst Rosas" avec le tuto d'Anne Teresa De Keersmaeker

La compagnie de la chorégraphe belge Anne Teresa De Keersmaeker propose à tout un chacun de créer sa propre version de "Rosas danst Rosas" grâce à un tutoriel: tout ce dont vous avez besoin, c'est de vous-même et d'une chaise! Quatre petits films sont mis à disposition du public, dans lesquels Anne Teresa De Keersmaeker et Samantha van Wissen expliquent pas à pas les différents mouvements de la "scène des chaises". Grâce à cela, chacun peut se mettre à travailler pour créer sa propre interprétation: dans un autre décor, avec les enfants, tout seul ou avec son colocataire, sur la musique originale ou non… tout est possible!

→ Lien vers le tuto de la compagnie Rosas

Rosas! / The fABULEUS Rosas Remix Project

4. THÉÂTRE

∙ Le "Journal de confinement" de Wajdi Mouawad

Depuis le 17 mars, le metteur en scène et dramaturge libanais, directeur du Théâtre La Colline, à Paris, donne rendez-vous du lundi au vendredi à 11h pour un épisode sonore inédit de sa propre expérience du confinement, empreinte d’errances poétiques et de belles images: une parole d’humain confiné à humain(s) confiné(s), et des "mots comme des fenêtres pour fendre la brutalité de cet horizon". Magnifique !

→ Lien vers le Soundcloud de l'artiste (audio)

∙ 8 heures de "Conférence de choses"

François Gremaud et Pierre Mifsud (2b compagnie) proposent en libre accès l’intégrale de leur "Conférence de choses": une déambulation au cœur du savoir contemporain, révélant les vastes étendues qu’il recouvre et quelques-uns des improbables chemins qui le traversent. Le principe est aussi simple que l’ambition démesurée: pour chaque sujet choisi, Pierre Mifsud, tel un Pécuchet contemporain, tente d’épuiser ou au moins de parcourir le territoire toujours plus étendu de l’ensemble de nos connaissances. Résultat, 8h de spectacle à déguster non-stop ou par fragments, à la suite ou dans le désordre…

→ Lien vers le site de la 2b compagnie et ses contenus Vimeo.