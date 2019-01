Marguerite Duras, plus vraie que nature

Vous n’avez pas lu Duras depuis longtemps? Avec audace et talent, la metteure en scène Isabelle Gyselinx ressuscite le personnage au Théâtre Océan Nord, à Bruxelles, après l’avoir créé au Théâtre de Liège en septembre.

On (re) plonge avec un bonheur intense dans la langue de Marguerite, incarnée jusqu’à l’illusion par Sophia Leboutte , qui se coule dans le moule jusqu’au trouble derrière ses lunettes à grosse monture, son chignon serré et sa robe blanche à col roulé.

Mais Duras est aussi présente dans le corps et la voix jeunes d’Alice Tahon, dans les lectures de Fabrice Schillaci et dans l’amour dévorant décrit par son dernier amant, Yann Andréa Steiner, incarné avec fragilité et passion par Ferdinand Despy. "L’Amant", "La Douleur", "La vie matérielle", "Un barrage contre le Pacifique", "C’est tout": ce sont les œuvres elles-mêmes, autant que les comédiens, qui réveillent le souvenir, recréent l’image jusqu’à invoquer les fantômes. C’est casse-gueule de vouloir figurer un tel monstre littéraire. De s’attaquer au mythe. D’en explorer toutes les facettes – la résistante, l’écrivain, la femme politique, engagée, l’amoureuse passionnée, l’alcoolique, la harpie, la solitaire, la moribonde.