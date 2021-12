Marie Darah: "Quel choix a-t-on quand on n'a pas le privilège de la race, du genre ou de la thune?"

À 32 ans, Marie Darah* vient de remporter le championnat belge de poésie slam, et s'est qualifié.e pour le championnat d'Europe: un parcours fulgurant depuis sa première scène et la publication de son "bookleg" en 2020.

Originaire de Charleroi, Marie Darah* est venu.e à Bruxelles pour y devenir comédien.ne – une passion pour les récits et l'oralité qui s’inscrit aussi dans l'écriture: "J'ai toujours écrit, mais je gardais mes textes pour moi. Je pensais qu'il manquait un truc fondamental à ce que je faisais", confie l'auteurice dans un sourire. Jusqu'à ce qu'une amie lise son texte envoyé au concours "Bruxelles se conte" et la pousse à s'essayer au slam: "J'écrivais du slam sans le savoir. Je n'en connaissais pas les codes et je me suis retrouvée sur scène face à 500 personnes." En trois minutes, c'est le succès. Repérée par Lisette Lombé, Marie Darah enchaîne les scènes et découvre un autre type de trac qu'au théâtre: "En tant que comédienne, on se cache derrière un personnage, une écriture, on se met au service de la mise en scène, les barrières sont nombreuses. En slam, on livre son propre texte, on est mis à nu. Chaque fois, je suis malade comme un chien, avant et après, ce n'est pas le même investissement."

Recherche de légitimité

Pourtant, cette autre forme de déclamation lui offre l'aplomb et la légitimité qu’ielle recherchait depuis longtemps: "J'ai pris conscience que mon écriture avait sa place, elle a trouvé un but, une cible, elle a désormais plus de sens", déclare cellui qui souhaite témoigner des violences d'une société binaire et patriarcale qui a presque réussi à la broyer. "Je n'avais pas réalisé qu'une femme belge pouvait écrire avant de lire Jacqueline Harpman. Mon but est de montrer qu'on a droit à la réussite et à la visibilité en tant que personne non genrée, racisée et tatouée."

Sans détour ni tabou, Marie Darah évoque son rapport singulier au racisme, dont ielle n'a longtemps pas pris conscience: "Je suis un Bounty, j'ai été élevé.e par des blancs qui pratiquaient le racisme ordinaire sans s'en rendre compte, et j'ai mis longtemps avant de réaliser que j'en étais moi-même victime, alors que je ne me suis jamais considéré.e comme noire." Marie Darah raconte aussi sa remontée des enfers depuis trois ans: "Je suis un.e ancien.ne alcoolique, je n'ai pas eu la pire des vies, mais j'ai vécu des crasses, l'alcool et la drogue. Ce sont des béquilles sans lesquelles la vie est dure."

Après un an d'abstinence, ielle se fait braquer sur son lieu de travail, peu de temps avant la pandémie: "J'aime profondément la vie et les gens, mais je suis trop brisé.e par ce qui la salit. Cela devenait une torture. J'ai choisi d'écrire 'Depuis que tu n'as pas tiré' pour sortir le braquage de ma tête. Ce jeune type qui m'avait menacé.e, c'était un afro-descendant tremblant. Ça aurait pu être moi. Quelqu'un m'a dit que c'était son choix de vie de braquer. Mais quel choix a-t-on quand on n'a pas le privilège de la race, du genre ou de la thune? C'est comme le faux choix de la prostitution: ce n'est pas par désir qu'on le fait. On peut choisir de vendre son corps ou sa force de travail, comme quand je me prostituais pour la drogue et l'alcool. Mon choix à moi était de ne pas avoir de dettes, mais c'était par défaut!"

À la croisée des genres

Face à ces problèmes systémiques, insuffisamment pris en charge par la société, Marie Darah a décidé de rendre compte de ces réalités: "Témoigner de l'intérieur pour que ce ne soit plus tabou. Changer le monde avec mes petits moyens, parce que je ne veux pas que ça arrive aux autres, aux enfants. Comment faire pour ne pas les bousiller?" À ses yeux, stigmatiser les violeurs et les pédophiles comme des "monstres" isolés est hypocrite et dangereux: "C'est dire que ces personnes sont des erreurs, des cas particuliers, alors que le problème est général et structurel. Il faut, au contraire, offrir aux hommes des espaces pour parler de leurs pulsions avant de passer à l'acte, au lieu de refiler la patate chaude aux victimes. La plupart des agresseurs ont eux-mêmes été victimes d'abus dans l'enfance, sans être pris en charge. C'est la reproduction d'un schéma. Il faut mettre des choses en place dans l'éducation."

En colère face à ces non-dits collectifs, Marie Darah reconnaît avoir longtemps cherché comment sublimer cette rancœur: "Quand j'ai fui Charleroi pour Bruxelles, j'ai réalisé que ce que j'avais vécu dans ma jeunesse n'était pas normal. Là-bas tout le monde traîne, se fait toucher, prend de la drogue. La honte de venir de là, de ne pas avoir les mêmes codes, et la prise de conscience de ne pas avoir eu d'enfance ont été un vrai choc. Mais je n'arrivais pas à retourner le couteau, je ne savais pas quoi dire au monde, je me trouvais nombriliste. Le slam m'a ouvert une autre voie."

Universalité du slam

Dans le slam, il n'y a pas d’incitation à la haine ou à la violence, c'est ouvert à tous.tes, n'importe qui peut participer. La seule règle est de dire son propre texte, et de ne pas dépasser 3 minutes. "Ça me permet de parler en je et d'aller chercher les gens, d'être vrai.e. Quand j'étais au conservatoire, l'analyse de textes était déjà ma matière préférée. Les ateliers slam m'ont ouvert des horizons, ont ciselé mon écriture et le rapport que j'ai avec elle." Aujourd'hui, Marie Darah en anime aussi, pour partager ses secrets de fabrication – comment se livrer, prendre conscience des forces de son texte, chercher les points d'appui, les ressorts qui permettront de mettre en avant le style de chacun.e.

Ce qu'ielle recherche, ce n'est pas le "bien écrire", mais s'emparer des codes slam pour raconter son histoire. Une histoire ancrée dans un mouvement de déconstruction essentiel à ses yeux: "J'ai cru dur comme fer à une autre vie possible, c'est ce qui m'a sauvé.e. Charleroi, c'est très binaire, je vivais avec une mère seule, donc vue comme une sorcière. Je pense que la déconstruction des pôles masculin et féminin l'aurait aidée à mieux vivre. Ce sont des codes de société dans lesquels on n'est pas obligé de s'inscrire. Il faut montrer aux gens qu'il existe d'autres schémas possibles, même si ça fait peur."

Une revendication "gender fluid" qui répond aussi, pour ielle, aux abus d'un monde encore largement raciste, sexiste, misogyne et hypocrite: "La plupart du temps, je me sens comme un bûcheron qui se déguise en femme, mais mon identité n'est pas figée; je pense que j'étais déjà non binaire avant de me faire abuser. La vie ça bouge, c'est en mouvement; c'est un non-sens de figer les choses comme nous l'enseignent le capitalisme et le patriarcat." Le plus souvent identifié.e comme femme racisée LGBTQ+, Marie Darah s'amuse de cette position intersectionnelle qu'ielle dit "privilégiée": "Avoir le cul entre plusieurs chaises est une posture intéressante… L'idéal est de ne pas s'asseoir, comme ça il ne peut pas y avoir de trône..."

*Marie Darah se définit comme gender-fluid: une personne qui ne s'identifie pas à un genre de manière fixe. À sa demande, nous avons donc adopté l'écriture inclusive.