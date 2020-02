New York | Le "West Side Story" made in Belgium a déjà conquis Broadway

Porté par les choix forts d’Ivo Van Hove et d’Anne Teresa De Keersmaeker, et par un casting rafraichissant, cette nouvelle adaptation "made in Belgium" d’un classique que l’on croyait intouchable, débutera sur Broadway officiellement ce jeudi 20 février. Impressions à chaud lors de l’une des nombreuses previews du spectacle...

Les Jets et les Sharks entrent sur une scène brute, fumante. La défiance se lit sur leurs visages juvéniles. Leurs claquements de doigts si caractéristiques ont disparu, mais la rivalité entre les deux gangs les plus célèbres de Broadway est intacte, dans ce nouveau "West Side Story": une adaptation moderne qui capture avec justesse l’Amérique d’aujourd’hui, dure et violente.

La pièce dure une heure quarante-cinq, sans entracte. Elle est menée tambour battant, à l’image de la jeunesse et de la fougue de ses protagonistes, dont une trentaine débutent à Broadway. Tony et Maria, les amants véronais version quartier ouest de Manhattan, se rencontrent lors d’un bal de quartier. Vite pris au piège de la violence de leurs clans, ils se battent pour que leur amour impossible puisse survivre.

Isaac Powell (Tony) est une révélation, un chanteur puissant et vulnérable, aux côtés de Shereen Pimentel, pétillante dans le rôle de Maria, qu’elle incarne avec impertinence et une superbe voix aux accents lyriques. Dans cette version, plus en phase avec notre époque, les Jets sont blancs et afro-américains, et les Sharks, portoricains et Latinos. La musique de Leonard Bernstein est la même, à part l’omission d’"I Feel Pretty", seule entorse au répertoire original. Le script n’a pas bougé et n’a pas pris une ride. Pour le reste, tout a été repensé.

L’Amérique d’aujourd’hui, dure et violente

Reprendre "West Side Story", demande une certaine dose d’audace: les quatre créateurs d’origine (Bernstein, Laurents, Sondehim, Robbins) avaient déjà pris ce pari un peu fou en voulant transformer Roméo et Juliette, et en faire une nouvelle œuvre, déjà moderne. En 1957, la comédie musicale était devenue l’un plus gros succès qu’avait alors connu Broadway avec ses 732 performances, puis 10 Oscars pour son adaptation cinématographique.

15.000.000 Budget de la production en dollars 280 personnes y travaillent depuis des mois, dont 39 comédiens et 28 musiciens.

Metteur en scène mondialement reconnu dans le milieu de l’opéra et du théâtre, Ivo Van Hove, 61 ans, a imprimé sa vision, un style faussement minimaliste, qui inspire un nouveau souffle à ce "West Side Story". Pour son adaptation de "Vu du pont" d’Arthur Miller à Broadway, Van Hove avait été sacré de deux Tony Awards. C’est lui aussi qui a mis en scène la comédie musicale "Lazarus", ultime œuvre de David Bowie. Aux côtés du metteur en scène depuis une trentaine d’années, Jan Versweyveld, assure la scénographie – méticuleuse – et la mise en lumière de ses spectacles.

Van Hove a fait le choix radical d’introduire la vidéo sur scène. Alors que les comédiens jouent et dansent, ils sont filmés et parfois s’enregistrent eux-mêmes avec des smartphones. Tout est retransmis au-dessus d’eux, sur un écran géant surplombant l’action: les décors soignés (l’épicerie de Doc, l’atelier où travaille Maria) s’y imbriquent comme une maison de poupée. D’autres décors, construits en coulisses, n’apparaissent que par le biais de cette toile, comme au cinéma. Ce double regard permet des jeux de miroirs esthétiques, en particulier pour les scènes de danse.

Une scénographie méticuleuse

Les chorégraphies originales de Jerome Robbins, pour beaucoup dans le succès de l’œuvre originale, ont été remplacées par un nouveau vocabulaire: celui d’Anne Teresa De Keersmaeker, compatriote belge de van Hove, figure majeure de la danse contemporaine mondiale et créatrice de la compagnie Rosas. Par la danse, le groupe se rencontre et se croise, toujours sur le fil, entre innocence et bagarre.

De Keersmaeker a pris soin d’être fidèle aux identités représentées: street-dance, accents latins, danse moderne s’entremêlent avec en apothéose la scène de rixe, sublimée par un travail de la lumière remarquable, qui fige l’instant dans un élan dramatique avant le basculement terrible. La scène du balcon ("Tonight"), pourtant si attendue, est complètement revue: ce sont les corps de chaque clan qui tirent les jeunes amoureux et les écartent, offrant l’une des plus grandes réussites esthétiques du spectacle.

"La scène ‘Dance at the Gym’ représente des adolescents qui se ‘confrontent’ sur la piste de dance", explique Clinton Stringer, assistant chorégraphe de la pièce. "Dans les années 50, cela s’était exprimé par des danses latines (mambo) et lindy hop (pour les Jets) – nos chorégraphies ont des influences de salsa et de house/hip hop."

Entre innocence et bagarre

60 ans après, leur écriture, les chansons "America" et "Officer Krupke" sont l’occasion d’aborder des thèmes toujours d’actualité. D’abord, le rêve américain, vu par le prisme des nouveaux arrivants. Alors qu’Anita, Bernardo et les Sharks chantent leurs espoirs d’intégration, des images de Porto Rico et du mur à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis défilent. Des scènes invocatrices de l’état fébrile d’un pays qui attend le dénouement de l’élection présidentielle en novembre prochain.

L'adaptation d’«Officer Krupke» évoque les violences policières dont les minorités sont les principales victimes, avec des images qui rappellent les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux.

L'adaptation d’"Officer Krupke", chanté par les Jets, évoque les violences policières dont les minorités sont les principales victimes, avec des images qui rappellent les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, notamment pendant le mouvement Black Lives Matter. "Il s’agit d’une histoire véritablement américaine, et les danseurs ont apporté leur vision dans le studio", ajoute Stringer. "En particulier pour les scènes de violence policière dans ‘Officer Krupke’, et comment cela résonnait avec leur expérience personnelle." Ces moments à portée politique ont été particulièrement applaudis; signe que cette comédie musicale populaire continue de viser juste.

Les producteurs, dont fait partie le vétéran de Broadway Scott Rudin et David Geffen (co-fondateur de Dreamworks), n’ont pas lésiné sur les moyens alloués pour redonner vie à ce classique: près de 280 personnes y travaillent depuis des mois, dont 39 comédiens et 28 musiciens, pour un budget de plus de 15 millions de dollars, selon le New York Times (lire l'article > ici).

Une jeunesse fougueuse, pressée, passionnée

Une production gigantesque, mais qui ne s’est pas faite sans heurts. Il y a tout d’abord eu la blessure d’Isaac Powell, qui a reporté la première, prévue initialement le 6 février. Et puis une polémique autour du casting d’Amar Ramasar, qui joue le rôle de Bernardo. En 2018, le danseur est impliqué dans une affaire de photos intimes partagées avec ses collègues du New York City Ballet, qui lui a valu une suspension. Quelques manifestations ont émaillé les previews; la production a fait savoir qu’elle accordait tout son soutien au danseur de 38 ans. (L'article du Guardian > ici)

Le pari de Van Hove à la mise en scène devrait être payant: le Broadway Theater avait déjà vendu 100% de ses tickets pour la première semaine d’exploitation des previews en décembre, avec des recettes avoisinant déjà les 1,5 millions de dollars par semaine, rivalisant avant la grande première du jeudi 20 février avec les autres mastodontes que sont "Hamilton" ou "Wicked".

Dans ce nouveau "West Side Story", New York n’est pas fantasmé: c’est une ville plus crue et moins onirique que dans l’original. Mais cela ne sacrifie en aucun cas au côté grandiose de la pièce, appuyé par une palette de talents bruts et une mise en scène ingénieuse. Tout en respectant ce monument culturel américain, cette nouvelle version de West Side Story est une belle révérence à son temps et à la jeunesse américaine de 2020, un peu désespérée, fougueuse, pressée, passionnée.

