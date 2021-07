Nouveau directeur pour le Festival d'Avignon

Tiago Rodrigues est un des metteurs en scène les plus en vue en Europe et dirige depuis 2014 le Théâtre national Dona Maria II de Lisbonne, équivalent au Portugal de la Comédie-Française. Il prendra ses fonctions en septembre 2022 et sa première édition sera présentée en juillet 2023, a annoncé à Avignon la ministre française de la Culture, Roselyne Bachelot.