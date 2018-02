Optraken, ou le cirque de la vie

Spectacle | "Optraken" est un spectacle de nouveau cirque. Il utilise avec finesse les classiques techniques circassiennes (jonglerie, acrobatie,….) pour raconter la vie, ses obstacles et la résilience des êtres. Le résultat est impressionnant.

"Optraken". Rien que le titre est déjà intrigant. Il désigne, au ski, un "mouvement rapide de repli des jambes sous le corps, permettant un saut contrôlé pour éviter un décollage intempestif au passage d’une bosse". Bref, il désigne un mouvement d’adaptation aux obstacles: cette notion est importante pour la suite. Sur scène, il y a trois panneaux mobiles noirs, une table, des chaises et les cinq gars du collectif français Galactik Ensemble. Et puis surtout, il y a 80 sacs remplis de farine suspendus au plafond. Ces sacs se détacheront les uns après les autres au cours de la pièce pour venir s’écraser au sol, alors que le décor s’effondrera progressivement et que plus de deux cent (!) balles de tennis seront projetées à grande vitesse à travers le plateau.

Sobre et plutôt bien rangé au départ, le plateau évolue donc vers un chaos mouvant. Un chaos qu’affronteront avec dextérité les cinq artistes. Durant la bonne heure que durera le spectacle, il y aura des sauts agiles pour éviter les sacs tombant des cintres, des corps contorsionnés pour esquiver un haut-parleur se balançant dangereusement, des bras qui se lèvent à l’unisson pour rattraper un bout de plafond… le tout dans une précision technique et millimétrée. C’est la force de la formation circassienne des interprètes.

Existentielle résilience

Les cinq gars du Galactik Ensemble se sont rencontrés à l’école du cirque de Rosny-sous-Bois. Ils ont chacun mené des carrières de leur côté (l’un d’entre eux a travaillé avec Wim Vandekeybus) avant de se retrouver pour fonder leur collectif. Avec le Galactik Ensemble, les cinq artistes souhaitent développer une "acrobatie de situation", à savoir une acrobatie qui interroge le "rapport de l’homme à son environnement et sa résilience face aux aléas de la vie."

Ils utilisent leur technique pour raconter une histoire. C’est la spécificité du cirque d’aujourd’hui: ne plus faire de la performance pour de la performance, mais mettre une agilité physique au service d’un propos.

Avec "Optraken", le Galactik Ensemble montre comment tenir debout et continuer à avancer, alors que la vie n’est pas stable. Les sacs qui s’écrasent, les balles qu’on évite, les décors qui s’effondrent sont à l’image d’un quotidien qui nous malmène parfois. Les corps souples et forts des acrobates représentent la possible et essentielle résilience face aux turpitudes de l’existence. Ultra visuel, techniquement parfait, émotionnellement chamboulant, "Optraken" dit la vie, ses tourments et surtout sa force. C’est époustouflant.