Ovnis théâtraux sur les scènes bruxelloises

Autre proposition scénique complètement loufoque et décalée, "L’histoire approximative mais néanmoins touchante et non écourtée de Boby Lapointe" est une création collective des Compagnons Pointent, cinq joyeux drilles sortis du conservatoire de Mons qui se sont intéressés à la figure méconnue du chanteur français natif de Pézenas, adepte des contrepèteries et calembours en tous genres. De la table au plateau, et vice versa, Axel Cornil, Valentin Demarcin, Benoît Janssens, Virgile Magniette et Allan Bertin ont élaboré ensemble cette réjouissante pseudo-conférence scientifique autour du chanteur "raté": "On s’est tellement plu dans l’univers de Boby Lapointe qu’on a eu envie d’en faire un plus long spectacle. Sur base de la forme courte, on a alors écrit à dix mains", raconte Valentin Demarcin.

Sur scène, trois des cinq comparses accueillent le public le plus sérieusement du monde, pour chanter les louanges de ce "lapointisme" trop peu connu, afin d’assurer la restauration du patrimoine français. S’ensuit un récit biographique bricolé et fantaisiste qui se moque bien de respecter la chronologie exacte des événements pour offrir aux spectateurs une avalanche de trouvailles langagières virtuoses tirées de leurs propres élucubrations mais aussi de Lapointe himself! Le spectacle s’inspire en effet de "Chansonbricole", un ouvrage où le chanteur, ami de Georges Brassens, fait part de ses recettes pour fabriquer une chanson et décortique sa propre poésie afin d’exposer sa démarche. Ça joue, ça chante, ça rigole, ça ricoche, ça s’engueule, ça claque et ça cliquette avec joie, dans un esprit de cabaret ludique, irrévérencieux, truffé de pirouettes, de faux accidents de parcours et de sacrés rebondissements.