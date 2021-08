ProPulse, la vitrine des arts en Fédération Wallonie-Bruxelles

Du 30 août au 3 septembre, la vitrine des artistes francophones propose une trentaine de spectacles au Centre Culturel de Woluwé-Saint-Pierre et six concerts de musique classique et contemporaine à Flagey.

C’est du 30 août au 3 septembre que se déroulera la nouvelle édition de Propulse, le rendez-vous des arts de la scène réservé aux pros du secteur. Au programme de cette véritable vitrine promotionnelle: une trentaine de spectacles proposés au Centre Culturel de Woluwé-Saint-Pierre et six concerts de musique classique et contemporaine à Flagey.

Bien sûr, tout ceci n’est qu’un petit échantillon de ce qui se crée en Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais l’objectif est également de mettre en contact les artistes et les professionnels présents, de manière à favoriser la circulation des spectacles chez nous comme à l’étranger. Entre un concert de François Bijou, dandy pailleté de la chanson francophone troussée à Liège, le jazz d’Oakstreet Trio ou de Marylène Corro, l’art de la jonglerie revu et corrigé par la Compagnie Scratch ou encore la chorégraphie de Mercedes Dassy, les propositions sélectionnées ne manquent pas et sont encore une fois très variées.

Art numérique

Nouveauté cette année: l’ouverture à l’art numérique, avec «Erosions & Microscopies» d’Alain Wergifosse, qui travaille depuis un moment dans le domaine de la vidéo auto-générative et interactive.

> Infos et programme complet: www.propulsefestival.be

