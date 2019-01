Promenons-nous dans les boules

L’Atomium s’offre, pour ses 60 ans, une installation du collectif Visual System. Un travail artistique et technologique qui allie de multiples disciplines.

À Bruxelles, on aperçoit plus souvent l’Atomium de loin que de près. Il nous surprend à la sortie d’une bouche de métro ou sur une terrasse haut perchée, minuscule de loin, mais pourtant bien imposant, massif. Et quel plaisir de pouvoir s’approcher du brillant des boules en acier, au point de, parfois même, s’y introduire. C’est dans cet espace industriel, à la fois passéiste et futuriste, maintenu à résidence depuis l’Exposition universelle de 1958, que le collectif d’artistes français Visual System programme son spectacle visuel et sonore, "A circular journey", à l’occasion des 60 ans de l’œuvre.

Après n’avoir pu résister à l’envie de (re) découvrir les boules, avoir gravi les marches et escalators, pris l’ascenseur aux mécanismes apparents (le plus rapide du monde en 1958) et contemplé Bruxelles émergeant au loin, il est temps de redescendre au seuil de ce voyage circulaire que Visual System annonce. "A circular journey" débute au pied d’un longiligne escalator (le plus grand du monde en 1958), la musique est douce, les lumières entourent le visiteur et le tout s’intensifie au fur et à mesure que l’on s’approche de la première salle investie par les artistes. Ce n’est pas la première fois que le collectif est invité à l’Atomium, et autant la direction du monument que les artistes eux-mêmes s’enchantent de la symbiose entre les deux parties.

Un voyage comme on l’entend

Une fois dans la sphère, des centaines de milliers de lumières LED couvrent les parois et évoluent au rythme de la musique. Le spectateur est absolument libre de contempler le spectacle de la manière qu’il préfère: assis, allongé, en marchant et entamant littéralement la ballade circulaire, ou même en dansant. "Cela arrive souvent. On a même des demandes d’artistes pour venir danser et se filmer ici", confie Yvonne Boodts, attachée de presse de l’Atomium.

"A dot is all/it is us/both in the past and in the future/a dot is nothing/it is you", sont les premières paroles sentencieuses prononcées par une voix futuriste à l’accent anglais. Le spectacle dure 7 minutes en tout. Au même moment, le parcours invite le visiteur à prendre un escalier pour continuer à admirer les sons, les lumières, la sphère saturnale accrochée au plafond, changeant de couleurs et de dynamiques également. "Invisible or immense/which however move/the clock of our thoughts", sont les paroles du texte écrit par Stéphane Beauverger, écrivain reconnu dans le domaine de la science-fiction, notamment pour son premier roman "Chromozone", et qui clôturent le spectacle. Et c’est sur un arrière-goût de trop peu que ce voyage à l’ambiance flirtant entre Stanley Kubrick et Daft Punk se termine.

À la pointe de la technologie

La technologie, créature fascinante mais également inquiétante, est, ici, au service d’un programme poétique envoûtant.

Yvonne Boodts nous raconte alors qu’avant le résultat final, la sphère était remplie d’échafaudages et d’artisans exécutant un travail acharné, parfois jour et nuit. Les membres du collectif Visual System, né en 2007 à Paris, ont orchestré le "Circular journey" de A à Z: les structures en bois, les panneaux, les systèmes d’encastrement accueillant les fresques lumineuses. Ils ont aussi codé et conceptualisé les logiciels permettant le bon fonctionnement de l’œuvre. Celle-ci représente donc un travail colossal mais également un travail sur certaines de nos représentations de l’humain et la technologie. Le collectif a, en effet, utilisé un matériel à la pointe de la technologie pour réaliser un travail interrogeant l’infiniment petit, l’infiniment grand et sans doute la place de l’individu dans ce système complexe. La technologie, créature fascinante mais également de plus en plus inquiétante sous certains rapports est, ici, au service d’un programme poétique envoûtant.