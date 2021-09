Quand "La femme qui danse" s'empare des mots, Pietra se dévoile

À la croisée du mouvement et du texte, la danseuse Marie-Claude Pietragalla propose, dans son nouveau spectacle, une rétrospective de sa carrière et de son histoire personnelle.

Un dialogue intime, physique et cérébral, proposé sous l’impulsion du Théâtre du Corps , la compagnie et société de production, qu’elle a créée avec son partenaire à la vie comme à la scène, Julien Derouault , il y a 16 ans.

Dans ce travail autobiographique, Pietra raconte, sans tabou, l’exigeante carrière qui l’a menée au firmament de la danse contemporaine. On y découvre une artiste seule sur scène, infiniment sensible et dédiée à son art , qu'elle vit comme une prestation de funambule: sur la corde raide, sans concession, mais pas sans passion . "Ce spectacle est particulier pour moi car c’est la première fois que je n’interprète aucun personnage, que je suis moi-même", avoue-t-elle.

Allier le geste à la parole

Dans le monde de Pietra, le mouvement est langage, mais parler et danser simultanément était un challenge. "Il y a tout un travail du souffle à faire lorsqu’on effectue des mouvements et que l’on parle en même temps (…) il faut avoir une voix claire et nette et puis danser, c’est très exigeant", commente-t-elle. Car le souffle occupe, lui aussi, une place de choix dans son spectacle. "On n’entend jamais un danseur respirer (…) je trouvais que c’était intéressant de ramener de la vie et du souffle, car l’énergie, c’est le souffle", ajoute Pietra.