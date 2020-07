Retrouver les corps sur scène

Quatre jours de festival pour une centaine de danseurs bruxellois: Charleroi/Danse propose de renouer avec les arts vivants d’une manière inédite.

Une grande scène installée dans la cour de la Raffinerie, le parc de la Reine Astrid à Charleroi, d’autres espaces en intérieur, limités à 20 ou 30 places à la fois: voici comment s’organise "Unlocked", ce festival inédit organisé par Charleroi/Danse en ce début d’été. L’occasion de renouer avec le spectacle vivant tout en respectant les normes sanitaires toujours de mise.

"Chez nous, personne n’a été mis en chômage partiel, pas même les techniciens. On a fait ce qu’on a pu pour rémunérer les artistes dont les spectacles étaient annulés, on a créé un fonds de solidarité qui fonctionne bien." Annie Bozzini Directrice de Charleroi/Danse

Au programme, des propositions innovantes, émanant le plus souvent des artistes eux-mêmes et ne dépassant pas 10 à 30 minutes de représentation, l’idée n’étant pas de s’installer pendant un temps long mais de rester en mouvement: "C’est très particulier pour nous, ce n’est pas notre mission première d’organiser ce type d’événement mais c’est enrichissant", commente la directrice, Annie Bozzini. Sur le site, on réserve pour une session avec un parcours précis et, sur place, on est encadré par du personnel compétent pour veiller à ce que tout se passe bien. "Tout est fait d’une manière très professionnelle, très étudiée, on sait que les gens seront attentifs au respect des normes."

À l’origine de ce projet, le désir de pouvoir remettre les artistes au travail le plus rapidement possible: "Avec les petites économies réalisées pendant le confinement, on a dégagé un budget à réinjecter immédiatement pour rémunérer généreusement les danseurs et tenter de compenser les pertes subies. Ça nous a permis d’inviter une centaine de danseurs. Chez nous, personne n’a été mis en chômage partiel, pas même les techniciens. On a fait ce qu’on a pu pour rémunérer les artistes dont les spectacles étaient annulés, on a créé un fonds de solidarité qui fonctionne bien", raconte Annie Bozzini.

Vue en plein écran ©www.impulse-medien.com

Retrouver l’ambiance des répétitions et voir à nouveau des gens sur un plateau est une expérience qui la bouleverse profondément: "C’est un vrai bonheur de voir à nouveau des danseurs répéter ensemble. On avait presque oublié cet outil, ce partage des œuvres, cette générosité, la responsabilité magnifique de tous les gens de la culture, le côté très pro et la vraie attention aux autres! C’est bien pour ça qu’on fait ce métier!" Susciter ce type d’émotion, de réflexion chez les spectateurs est évidemment au cœur de la démarche: "Les gens sont groggy après ce confinement. Pouvoir regarder quelque chose d’artistique, de vivant, renouer avec ce fil, c’est unique pour le public aussi."

"C’est fou d’avoir un festival où aucun artiste ne vient d’ailleurs! On couvre un territoire très délimité et pourtant, il y a bien assez de talents pour remplir 4 jours; on aurait pu faire ça tout l’été!" Annie Bozzini Directrice de Charleroi/Danse

Prendre soin

Contrairement aux habitudes des festivals, "Unlocked" n’a invité que des artistes locaux, bruxellois: "C’est fou d’avoir un festival où aucun artiste ne vient d’ailleurs! On couvre un territoire très délimité et pourtant, il y a bien assez de talents pour remplir 4 jours; on aurait pu faire ça tout l’été!" Si certaines pièces ont été repensées pour tenir en 20 à 30 minutes, d’autres propositions inédites ont été conçues pendant le confinement, comme certains duos imaginés par des couples de danseurs confinés ensemble.

Vue en plein écran ©JulienCarlier

D’autres formes prennent en compte la distanciation physique, comme cette chorale qui chante depuis les fenêtres de la Raffinerie ou le "Juke-Box" lancé par Louise Vanneste. "C’est assez étonnant de voir des choses très spécifiques aux moments qu’on traverse tou.te. s. Il y a une espèce de bienveillance qui semble être dans l’air du temps: cette nouvelle d’attention qu’on porte aux autres, l’idée du CARE, le meilleur du monde qu’on peut proposer. C’est évidemment quelque chose que les danseurs et les circassiens possèdent naturellement car, dans leur travail, le corps est possiblement mis en danger."