Rideau sur la jauge de 200 spectateurs?

"Revenez sur cette mesure injuste et scientifiquement infondée"

Nathan Clumeck, infectiologue du CHU Saint-Pierre et conseiller auprès de la ville de Bruxelles, a participé ces derniers mois à la validation des protocoles d'ouverture des salles culturelles sur base d'inventaires de solutions préventives et curatives. Son avis d'expert scientifique et de citoyen sur la jauge de 200 spectateurs est sans appel.

Comment jugez-vous cette mesure imposée par le Codeco aux salles de spectacle?

Elle avait déjà été appliquée il y a longtemps. Sauf que là, on est à quasi deux ans de pandémie et qu'aujourd'hui, on peut accueillir du public dans une salle grâce au CST (Covid Safe Ticket). D'autre part, on a fortement impliqué les salles dans la rénovation et la mise à niveau "covid safe" de leurs systèmes d'aération et de ventilation. Malgré cela survient cette mesure qui met sur le même pied des salles de 2.000 places comme celles de 250 places. Incompréhensible! De plus, cette décision ne repose sur aucune réalité ou avis scientifique.

Comme infectiologue vous confirmez que le risque de contamination est nul quelle que soit la jauge?

Cette mesure des "200" n'a aucune justification scientifique. Que ce soit pour un public de 200 comme pour 1.000 personnes ou plus. Si les bonnes conditions de ventilation et aération, le respect de distanciation, le port du masque et, en plus, le certificat de vaccination sont combinés, le risque égale zéro.

Que conseillez-vous au Codeco pour corriger cette mesure discriminatoire?

Revenez sur cette mesure, car elle est injuste et scientifiquement infondée. S'il persiste, le Codeco se tire une balle dans le pied. Il induit au niveau du public un sentiment d'incompréhension et de dévalorisation de la parole politique. Cette mesure est aussi une manière de dire aux acteurs culturels: vous pouvez dire ce que vous voulez, on ne vous écoute pas. Un des arguments du Codeco est: "il ne faut pas faire de différence entre les salles et créer de l'injustice." Alors que cette jauge arbitraire de 200 max est une énorme injustice. La perte pour les grands opérateurs est énorme. La plupart se sont démenés pour se mettre en conformité bien avant qu'il y ait une réglementation, et cela sous supervision et validation scientifique, notamment en matière de ventilation et de purification de l'air. Le secteur culturel subit une forme de maltraitance.

Si le Codeco se ravise, quel système vous semblerait le meilleur?