Sur les planches, sous les étoiles

De Genval à Spa en passant par Namur, Flagey et Molenbeek, les arts vivants font vibrer l’été autrement.

Après tout un printemps sans arts vivants, un long été sans les rendez-vous habituels des arts de la scène? Oui et non: certes, les grandes manifestations annuelles comme le Festival d’Avignon ont été annulées, mais nombreux sont les artistes à regorger d’inventivité pour proposer au public de renouer avec le plaisir d’une soirée en plein air. À Genval, le festival "Il est temps d’en rire" lancé par Thibaut Nève poursuit ses soirées humoristiques tous les vendredis et samedis de l’été, tandis qu’au Château du Karreveld, à Molenbeek, le festival Bruxellons devient "Prenons l’air", dans une formule allégée – 6 spectacles et 56 représentations.

Sur la balle de la relance culturelle depuis le début de l’été, le Théâtre de Namur et les Abattoirs de Bomel ont concocté tout un programme estival, d’un parcours de visite du théâtre avec une exposition de Pol Piérart à un "work in progress" de Thierry Robrechts, pour un été "résolument vivant, autrement". Dans la cour de l’École Notre-Dame, juste derrière le théâtre, c’est une création collective de Nicolas Buysse, Greg Houben, Fabian Fiorini et Max Merx qui convie les spectateurs à s’installer par bulles dans les transats colorés acquis pour l’occasion, munis de casques audio: "Crépuscule" est un spectacle bricolé dans l’urgence et la joie de retrouver les planches.

Sur la balle de la relance culturelle depuis le début de l’été, le Théâtre de Namur et les Abattoirs de Bomel ont concocté tout un programme estival.

Un hymne à la vie, à la musique, à la fête et à la fratrie, qui rassemble un trompettiste-comédien, un pianiste de renom et un jeune créateur de musique électro dans une partition musicale qui se mêle au texte de Nicolas Buysse le temps d’un voyage atmosphérique d’une heure – hommage fictif à un certain Thierry, hypothétique frère disparu dans les vapes d’une nuit d’excès. L’idée était bonne mais c’est une déception, hélas, de découvrir que la sauce ne prend pas, que l’histoire de ce "trader" adepte des boîtes de nuit est déjà "datée", que la musique au casque ne fait pas vibrer de la même façon – même si le public, lui, semble rire et frémir à l’unisson. Quelques moments de grâce et d’humour sauvent heureusement l’affaire, qui se reproduira au Royal Festival de Spa, puis à Flagey.

Le public fait le théâtre

Dans le Brabant wallon, c’est le projet "Place aux artistes" qui relance la culture et le tourisme en finançant, à concurrence de 700.000 euros, des prestations artistiques dans 27 communes, tout l’été. 16 opérateurs culturels dont l’Atelier Théâtre Jean Vilar, la Chapelle musicale Reine Élisabeth, la Ferme du Biéreau ou encore la Fondation Folon ont proposé des projets complémentaires pour faire revivre certains lieux ou lancer des concepts innovants. L’objectif initial était de permettre à 250 artistes de se produire dans 50 lieux, mais ces chiffres sont largement dépassés! Les comédiens Emmanuel Dekoninck et Gaël Soudron ont saisi la balle au bond pour partir en tournée avec "Le Prince de Danemark", spectacle itinérant tous publics, "offert sur réservation", qui se joue en extérieur, sur les places des villages, avec trois projecteurs, un rideau et quelques accessoires. Deux personnages clownesques traversent "Hamlet", la plus célèbre tragédie de Shakespeare, et cherchent désespérément un sens à la vie et au théâtre, interrogeant l’art, nos fictions et nos rêves. C’est parfois (trop) didactique mais souvent drôle – sans jamais se prendre au sérieux, nous rappelant avec émotion que le public fait le théâtre, que nous sommes là, ensemble, tous acteurs de ce temps magique qu’est la représentation.